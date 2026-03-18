Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στα ραντάρ της Πόρτο σύμφωνα με την «A Bola»

Οι μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη μίλησαν στην “AS” και ανέφεραν ότι ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού έχει… ζήτηση από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Λίγες ώρες μετά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η “A Bola” έρχεται για να βάλει τον Έλληνα χαφ στο “στόχαστρο’ μιας εκ των δυο κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Η πρωτοπόρος της Liga Portugal, Πόρτο, φαίνεται πως παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη. Ωστόσο, οι Ίβηρες δεν ρίχνουν περισσότερο… λάδι σε αυτή τη φωτιά, ξεκαθαρίζοντας πως αν και ο παίκτης του Ολυμπιακού αρέσει πολύ στου ανθρώπους της ομάδας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις

Μάλιστα, τονίζεται πως δεν έχει γίνει καμία κίνηση ή ανεπίσημη προσέγγιση τόσο προς τους “ερυθρόλευκους” όσο και προς την πλευρά του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Τέλος, η “A Bola” τονίζει ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Πόρτο δεν σκέφτονται τις μετεγγραφές του καλοκαιριού αλλά τις υποχρεώσεις της ομάδας σε Πορτογαλία και Ευρώπη , ενώ χαρακτηρίζουν τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, “σκληρό διαπραγματευτή”.