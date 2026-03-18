Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στα ραντάρ της Πόρτο σύμφωνα με την «A Bola»

Οι “δράκοι” εμφανίζονται να παρακολουθούν την περίπτωση του Έλληνα μέσου
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Οι μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη μίλησαν στην “AS” και ανέφεραν ότι ο Έλληνας χαφ του Ολυμπιακού έχει… ζήτηση από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Λίγες ώρες μετά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η “A Bola” έρχεται για να βάλει τον Έλληνα χαφ στο “στόχαστρο’ μιας εκ των δυο κορυφαίων ομάδων της χώρας.

Η πρωτοπόρος της Liga Portugal, Πόρτο, φαίνεται πως παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη. Ωστόσο, οι Ίβηρες δεν ρίχνουν περισσότερο… λάδι σε αυτή τη φωτιά, ξεκαθαρίζοντας πως αν και ο παίκτης του Ολυμπιακού αρέσει πολύ στου ανθρώπους της ομάδας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις

Μάλιστα, τονίζεται πως δεν έχει γίνει καμία κίνηση ή ανεπίσημη προσέγγιση τόσο προς τους “ερυθρόλευκους” όσο και προς την πλευρά του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Τέλος, η “A Bola” τονίζει ότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Πόρτο δεν σκέφτονται τις μετεγγραφές του καλοκαιριού αλλά τις υποχρεώσεις της ομάδας σε Πορτογαλία και Ευρώπη , ενώ χαρακτηρίζουν τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, “σκληρό διαπραγματευτή”.

