Χρήστος Μουζακίτης: Ενδιαφέρον από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον παίκτη του Ολυμπιακού

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων το προσεχές καλοκαίρι, φέρνοντας έναν ευχάριστο “πονοκέφαλο” στον Ολυμπιακό, μιας και ο νεαρός μέσος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της ομάδας.

Οι μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη μίλησαν στην As για την εξέλιξη του νεαρού μέσου του Ολυμπιακού αλλά και το μέλλον του, τονίζοντας πως υπήρξε “ενδιαφέρον από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα” για τον παίκτη, κάτι όμως που θα συζητηθεί στο τέλος της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, οι Βασίλης Ρόβας και Θεόφιλος Καραογλανίδης αναφέρθηκαν αρχικά στη συνεργασία του 19χρονου μέσου με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λέγοντας ότι «ξεκίνησε να δουλεύει μαζί του όταν ήταν 17 ετών. Ένας έμπειρος προπονητής έφτασε, από ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Ισπανίας, αλλά το νεαρό της ηλικίας του δεν τον κράτησε πίσω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ υψηλά στάνταρ και τον έχει βοηθήσει να ωριμάσει και να ενσωματώσει νέες έννοιες στο παιχνίδι του. Αυτά είναι παιχνίδια όπου το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί, πρέπει να είσαι τακτικά ευφυής, γιατί αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Έχει βελτιώσει την τακτική του αντίληψη.

Το να μάθει να παίζει με λίγες επαφές τον έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο. Να ξέρει να παίζει γρήγορα, αλλά με ακρίβεια και σκοπό. Αυτό τον έχει βοηθήσει να αποκτήσει και ένα Plan B στο παιχνίδι του. Όχι μόνο να επικεντρώνεται στην κυκλοφορία της μπάλας, κάτι στο οποίο στον Ολυμπιακό, ως κυρίαρχη ομάδα στην Ελλάδα, είναι συνηθισμένος. Αφορά επίσης στην απόδοση σε διαφορετικού τύπου αγώνες, όπως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή τα ματς απέναντι στις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, όπου πρέπει να δείχνεις και άλλα στοιχεία, εξίσου σημαντικά για να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα».

Αναφορά έγινε και στο φετινό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ρόβα να λέει πως «ήταν ένα πολύ αντιπροσωπευτικό παιχνίδι των χαρακτηριστικών του, στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ήταν ένας αγώνας μέγιστης έντασης, εξαιρετικά απαιτητικός σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, τόσο τακτικά όσο και σωματικά. Πέρα από τη συνηθισμένη του ψυχραιμία και την ποιότητα με την μπάλα, απέδειξε ότι μπορεί να κάνει καλές μεταβάσεις τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Έδειξε καλή φυσική παρουσία και θάρρος στις ατομικές μονομαχίες. Όμως όλα αυτά είναι μέρος της εξέλιξής του, γιατί θέλει να γίνει ένας ολοένα και πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Θέλει να γίνει καλύτερος αθλητής. Πολλοί ίσως εστιάζουν στα highlights ενός αγώνα, αλλά αυτό που εκείνος θέλει είναι να είναι πλήρης, και αυτό ακριβώς είδαμε: πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης».

Συνεχίζοντας, έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ωριμότητα του παίκτη αλλά και το μέλλον του: «Τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμη και πριν κλείσει τα 18, ο Μουζακίτης έχει εξασφαλίσει θέση βασικού τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Όμως είναι τελειομανής. Δεν κοιτάζει πέρα από το παρόν. Θέλει να βελτιώνεται στην ομάδα του και γνωρίζει ότι το μέλλον του εξαρτάται από το να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο για την τωρινή του ομάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το όνειρό του είναι κάποια μέρα να αγωνιστεί σε έναν μεγάλο σύλλογο, όταν έρθει μια επίσημη πρόταση στον σύλλογό του που να είναι συμφέρουσα για όλες τις πλευρές.

Ο Χρήστος είναι εντυπωσιακά ώριμος για την ηλικία του. Είναι συγκεντρωμένος στο παρόν, όχι στο μέλλον. Υπάρχουν ακόμη μερικά παιχνίδια πρωταθλήματος μπροστά, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, που δίνει απευθείας πρόκριση στο Champions League. Υπήρξαν ερωτήματα και ενδιαφέρον από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά για να συζητηθεί αυτό θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος της σεζόν και την κατάλληλη στιγμή ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία».