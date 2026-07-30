Η ΕΠΟ στηρίζει την UEFA για το μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA σε περίπτωση υλοποίησης του πλάνου του Ινφαντίνο

Η UEFA αποφάσισε να μποϊκοτάρει το Μουντιάλ και όλες τις διοργανώσεις της FIFA σε περίπτωση που υλοποιηθεί το πλάνο του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση ενός μεριδίου του παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες και η ΕΠΟ αναδημοσίευσε την απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης.

Η ΕΠΟ που είναι μέλος της UEFA ταυτίζεται με την απόφαση του συμβουλίου για ενδεχόμενο μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA και το έδειξε και δημόσια, αφού μέσω των social media έκανε αναδημοσίευση την ανάρτηση της UEFA, στην οποία αναφέρεται ότι και τα 55 μέλη της είχαν κοινή στάση κατά του σχεδίου Ινφαντίνο.

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Η χώρα μας συντάσσεται πλήρως με το ευρωπαϊκό μέτωπο που προειδοποιεί ότι δεν θα συμμετάσχει σε διοργανώσεις της FIFA όσο το σχέδιο παραμένει ενεργό.

Η ανακοίνωση εκ μέρους της UEFA και των 55 Εθνικών Ομοσπονδιών μελών της 👇 https://t.co/L2hLhf1oyE — Hellenic Football Federation (@HffEpo) July 30, 2026

Η κίνηση αυτή ενισχύει το μήνυμα ενότητας που θέλει να στείλει η UEFA, σε μια στιγμή όπου η σχέση της με τη FIFA βρίσκεται στο πιο τεταμένο σημείο των τελευταίων δεκαετιών.

Το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο αφορά τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, της «FIFA Forward Enterprise» (FFE), μέσω της οποίας ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μη ελεγκτικά ποσοστά 20-30% σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας.

Η FIFA θα διατηρεί την πλειοψηφία, ενώ περίπου άλλο 20% θα κατανέμεται στις 211 εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ή να πουλήσουν το μερίδιό τους.