Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, εμβληματικός πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα

Ήταν ο πρόεδρος της ομάδας στην Α' Εθνική
Ο Παπαδόπουλος
Ο Παπαδόπουλος σε αγώνα του Αστέρα / EUROKINISSI
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Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Εθνικό Αστέρα Καισαριανής, καθώς πέθανε ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος.

Στα 79 του χρόνια, ο Νίκος Παπαδόπουλος έφυγε από τη ζωή και “βύθισε” στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια του Εθνικού Αστέρα, τον οποίο οδήγησε στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας του.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας της Καισαριανής για μία ολόκληρη 20ετία, αναλαμβάνοντας τον Εθνικό Αστέρα από το 1991 μέχρι το 2011.

Ο εμβληματικός παράγοντας του συλλόγου, οδήγησε την ομάδα έχει και την πρώτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την τετραετία 1998-2002 να θεωρείται η «χρυσή εποχή» του Εθνικού Αστέρα.

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Αθλητικά
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