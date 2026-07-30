Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, εμβληματικός πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Εθνικό Αστέρα Καισαριανής, καθώς πέθανε ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος.

Στα 79 του χρόνια, ο Νίκος Παπαδόπουλος έφυγε από τη ζωή και “βύθισε” στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια του Εθνικού Αστέρα, τον οποίο οδήγησε στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας του.

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Ο Νίκος Παπαδόπουλος διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας της Καισαριανής για μία ολόκληρη 20ετία, αναλαμβάνοντας τον Εθνικό Αστέρα από το 1991 μέχρι το 2011.

Ο εμβληματικός παράγοντας του συλλόγου, οδήγησε την ομάδα έχει και την πρώτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την τετραετία 1998-2002 να θεωρείται η «χρυσή εποχή» του Εθνικού Αστέρα.