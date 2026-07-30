ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Με Τάισον η ενδεκάδα του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (30/07/26, 20:45, Live από το Newsit.gr) την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον αγώνα ρεβάνς στο 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά τη νίκη του με 3-2 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να “σφραγίσει” την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του στην κατάμεστη Τούμπα.

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Οι Θεσσαλονικείς δεν αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα τραυματισμού, με τον Άλι Τάχα να είναι ο μοναδικός απόντας, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα με την ουκρανική ομάδα στο Europa League. Τη θέση του στην ενδεκάδα θα πάρει ο Τάισον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Μύθου.