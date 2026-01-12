Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί συνδέουν τους Πειραιώτες με τον Νταμίρ Ρέτνζιτς

Την περίπτωση του Νταμίρ Ρέντζιτς φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, οι Πειραιώτες είναι μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν την περίπτωση του 22χρονου Ούγγρου εξτρέμ της Ντουνάιτσκα Στρέντα.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι ανεβάζουν και τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του. Εκτός από τον Ολυμπιακό, για τον Νταμίρ Ρέντζιρς φέρονται να ενδιαφέρονται επίσης η Σάλτσμπουργκ, η Ρέιντζερς και η Κοπεγχάγη,..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρέντζιτς πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής της ομάδας του. Σε 14 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, μετρά 7 γκολ και 1 ασίστ, επιδόσεις που εξηγούν και το έντονο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

EXCL | RB Salzburg, Rangers, Copenhagen and Olympiacos are all pushing to sign DAC Dunajská Streda winger Damir Redzic.



The 22-year-old Hungarian has impressed in Slovakia, scoring 7 goals in 14 league appearances so far this season. pic.twitter.com/CgA0de93pw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 12, 2026

Ο Ρέτζιτς έχει συμβόλαιο με την ομάδα από τη Σλοβακία έως το 2024. Στις 16 Νοεμβρίου έκανε ντεμπούτο με την εθνική Ουγγαρίας σε αναμέτρηση με την Ιρλανδία, ενώ έχει παίξει επίσης σε Φερεντσβάρος και Σοροκσάρ.