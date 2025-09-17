Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 Τελικό: Έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ κόντρα στην Πάφο και έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League. Χαμένη ευκαιρία για τους Πειραιώτες, αφού η κυπριακή ομάδα έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό του αγώνα.