Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 Τελικό: Έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με ισοπαλία 0-0 στη League Phase του Champions League, αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει κόντρα στην Πάφο, παρότι βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς, με την αποβολή του Μπρούνο για την κυπριακή ομάδα.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ κόντρα στην Πάφο και έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League. Χαμένη ευκαιρία για τους Πειραιώτες, αφού η κυπριακή ομάδα έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό του αγώνα.
Ο Ταρέμι πλάσαρε από καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γκόνταρ έκανε σωτήριο τάκλιν για την ομάδα του
Έξι λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι
Φοβερή ενέργεια του Πνευμονίδη, κέρδισε φάουλ και κάρτα από τον Λάνγκα
Ωραίο σουτ του Μουζακίτη, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ
Ο Ελ Κααμπί είχε χώρο αυτή τη φορά, αλλά δοκίμασε μία δύσκολη κεφαλιά με τη μία και δεν ανησύχησε τον Μιχαήλ
Ο Ντράγκομιρ βρέθηκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Έκλεισε τις αλλαγές του ο Ολυμπιακός, με Πνευμονίδη αντί Έσε και Μπιανκόν αντί Πιρόλα
Απευθείας εκτέλεση του φάουλ από τον Όρσιτς, με την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη
Ο τρόπος που έκανε το τάκλιν ο Ταρέμι μπέρδεψε τον διαιτητή, αλλά το VAR τον οδήγησε σε αλλαγή απόφασης, δείχνοντας κίτρινη κάρτα στον Ιρανό επιθετικό
Ο Μιχαήλ απέκρουσε το μακρινό σουτ του Ρέτσου και από το κόρνερ, ο τερματοφύλακας της Πάφου έκανε νέα μεγάλη απόκρουση
Καλά μαρκαρισμένος ο Ελ Κααμπί, πήρε μία κεφαλιά, αλλά δεν "απείλησε" ουσιαστικά
Έχουν ξεκινήσει τις καθυστερήσεις οι παίκτες της Πάφου, για να "χαλάσουν" το ρυθμό του Ολυμπιακού.
Μακρινό σουτ του Ντράγκομιρ, η μπάλα μακριά άουτ
Νέα αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Κοστίνια στη θέση του Ροντινέι
Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ψάχνοντας τη λύση στο... γόρδιο δεσμό της άμυνας της Πάφου, η οποία αγωνίζεται με 10 παίκτες από το πρώτο μέρος.
Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μπροστά από την εστία της Πάφου, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Με δύο αλλαγές ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Ταρέμι αντί Στρεφέτσα και Μουζακίτης αντί Γκαρθία
Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με την Πάφο, μετά από ένα σκληρό πρώτο ημίχρονο, με μηδενικές ευκαιρίες για γκολ. Οι Πειραιώτες πήραν όμως το αριθμητικό πλεονέκτημα με την αποβολή του Μπρούνο με δύο κίτρινες κάρτες και θα ψάξουν τη νίκη στο δεύτερο μέρος του αγώνα.
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά από το σκληρό παιχνίδι της κυπριακής ομάδας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, αλλά τώρα έχει την ευκαιρία να παίξει με παίκτη παραπάνω στο υπόλοιπ του αγώνα
Μικρή διακοπή τώρα στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ένα παίκτης της Πάφου
Ο Μπρούνο είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα και έβαλε πολύ επικίνδυνα το πόδι του, σε μία φάση στο χώρο του κέντρου
Κίτρινη κάρτα όμως και στον Ντάνι Γκαρθία τώρα για τον Ολυμπιακό
Η Πάφος παίζει αρκετά σκληρά στο ξεκίνημα και έχει δεχθεί ήδη μία κίτρινη κάρτα
Λάθος στην άμυνα της Πάφου, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πατοχής της μπάλας μετά το πρώτο 5λεπτο και ψάχνει ευκαιρίες για γκολ
Με το ματς να έχει ξεκινήσει δυνατά, ο Στρεφέτσα έκανε σύνθημα στην κερκίδα να ξεσηκωθεί
Ο Πασχαλάκης έδιωξε την μπάλα πάνω σε παίκτη της Πάφου, με την μπάλα να πηγαίνει προς την κενή εστία, αλλά να καταλήγει σύριζα από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπαικού και άουτ
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Ακούγεται τώρα ο ύμνος του Champions League με το σεντόνι να κουνιέται στο "Καραϊσκάκης"
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κόβακς από τη Ρουμανία
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ολυμπιακός: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.
Πάφος: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σεμά, Όρσιτς, Λάνγκα, Άντερσον.
Μίχαελ, Νταβίντ Λουίζ, Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρούνο, Κορέια, Ντιματά, Τζάτζα.
Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη παρουσία του στη League Phase του Champions League, αλλά στην προσπάθειά του αυτή, έχει εκτός αποστολής τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος και "κουβαλάει" τιμωρία από πέρυσι.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την κυπριακή Πάφο στο κατάμεστο "Καραϊσκάκης", ψάχνοντας τους πρώτους βαθμούς στη League Phase του Champions League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
