Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 Τελικό: Έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει ένα γκολ κόντρα στους 10 παίκτες της Πάφου
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Πάφος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
0 - 0
Δεύτερο ημίχρονο
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Πάφος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με ισοπαλία 0-0 στη League Phase του Champions League, αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει κόντρα στην Πάφο, παρότι βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς, με την αποβολή του Μπρούνο για την κυπριακή ομάδα.

21:44 | 17.09.2025
21:42 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ κόντρα στην Πάφο και έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League. Χαμένη ευκαιρία για τους Πειραιώτες, αφού η κυπριακή ομάδα έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό του αγώνα.

21:40 | 17.09.2025
Τέλος στο ματς!
21:37 | 17.09.2025
90+4'
Κεφαλιά του Ταρέμι, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια!
21:36 | 17.09.2025
90'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ταρέμι πλάσαρε από καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γκόνταρ έκανε σωτήριο τάκλιν για την ομάδα του

21:34 | 17.09.2025

Έξι λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι

21:33 | 17.09.2025
89'

Φοβερή ενέργεια του Πνευμονίδη, κέρδισε φάουλ και κάρτα από τον Λάνγκα

21:30 | 17.09.2025

21:29 | 17.09.2025
85'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ωραίο σουτ του Μουζακίτη, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ

21:25 | 17.09.2025
83'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί είχε χώρο αυτή τη φορά, αλλά δοκίμασε μία δύσκολη κεφαλιά με τη μία και δεν ανησύχησε τον Μιχαήλ

21:24 | 17.09.2025
79'
Ευκαιρία για την Πάφο!

Ο Ντράγκομιρ βρέθηκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:23 | 17.09.2025
Η φάση με την κόκκινη κάρτα και το VAR!

21:20 | 17.09.2025
76'

Έκλεισε τις αλλαγές του ο Ολυμπιακός, με Πνευμονίδη αντί Έσε και Μπιανκόν αντί Πιρόλα

21:19 | 17.09.2025
Οι δύο ευκαιρίες με τον Ρέτσο για τον Ολυμπιακό!

21:18 | 17.09.2025
73'

Απευθείας εκτέλεση του φάουλ από τον Όρσιτς, με την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη

21:17 | 17.09.2025

Ο τρόπος που έκανε το τάκλιν ο Ταρέμι μπέρδεψε τον διαιτητή, αλλά το VAR τον οδήγησε σε αλλαγή απόφασης, δείχνοντας κίτρινη κάρτα στον Ιρανό επιθετικό

21:17 | 17.09.2025
Δεν ισχύει η κόκκινη κάρτα!
21:17 | 17.09.2025
Θα πάει όμως στο VAR!
21:16 | 17.09.2025
Η Πάφος βγήκε στην αντεπίθεση και ο Ταρέμι την έκοψε με ένα τάκλιν, με τον διαιτητή να δίνει κόκκινη κάρτα!
21:16 | 17.09.2025
Κόκκινη κάρτα στον Ταρέμι του Ολυμπιακού!
21:14 | 17.09.2025
Διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Μιχαήλ απέκρουσε το μακρινό σουτ του Ρέτσου και από το κόρνερ, ο τερματοφύλακας της Πάφου έκανε νέα μεγάλη απόκρουση

21:09 | 17.09.2025
68'

Καλά μαρκαρισμένος ο Ελ Κααμπί, πήρε μία κεφαλιά, αλλά δεν "απείλησε" ουσιαστικά

21:08 | 17.09.2025

Έχουν ξεκινήσει τις καθυστερήσεις οι παίκτες της Πάφου, για να "χαλάσουν" το ρυθμό του Ολυμπιακού.

21:07 | 17.09.2025
62'

Μακρινό σουτ του Ντράγκομιρ, η μπάλα μακριά άουτ

21:06 | 17.09.2025

Νέα αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Κοστίνια στη θέση του Ροντινέι

21:01 | 17.09.2025
60'
Ο Ποντένσε δοκίμασε ένα σκαστό σουτ λίγο μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα μακριά άουτ
21:00 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ψάχνοντας τη λύση στο... γόρδιο δεσμό της άμυνας της Πάφου, η οποία αγωνίζεται με 10 παίκτες από το πρώτο μέρος.

20:54 | 17.09.2025
Η χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί!

20:53 | 17.09.2025
49'
Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μπροστά από την εστία της Πάφου, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

20:53 | 17.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:37 | 17.09.2025

Με δύο αλλαγές ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Ταρέμι αντί Στρεφέτσα και Μουζακίτης αντί Γκαρθία

20:36 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με την Πάφο, μετά από ένα σκληρό πρώτο ημίχρονο, με μηδενικές ευκαιρίες για γκολ. Οι Πειραιώτες πήραν όμως το αριθμητικό πλεονέκτημα με την αποβολή του Μπρούνο με δύο κίτρινες κάρτες και θα ψάξουν τη νίκη στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

20:33 | 17.09.2025
Ημίχρονο στο «Καραϊσκάκης»
20:32 | 17.09.2025
Μία καλή φάση με τον Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό

20:27 | 17.09.2025

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:23 | 17.09.2025
40'
Πιέζει ο Ολυμπιακός αλλά ακόμα δεν έχει δημιουρήσει ευκαιρία για γκολ
20:21 | 17.09.2025
Η φάση της αποβολής!
20:20 | 17.09.2025
34'
Ο Ορτέγκα πρόλαβε μία αντεπίθεση και η Πάφος δεν απείλησε με ένα μακρινό σουτ του Κορέια
20:17 | 17.09.2025
Ο Μπρούνο την ώρα που βλέπει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:16 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά από το σκληρό παιχνίδι της κυπριακής ομάδας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, αλλά τώρα έχει την ευκαιρία να παίξει με παίκτη παραπάνω στο υπόλοιπ του αγώνα

20:13 | 17.09.2025
29'

Μικρή διακοπή τώρα στο ματς γιατί έχει τραυματιστεί ένα παίκτης της Πάφου

20:13 | 17.09.2025
Με 10 παίκτες από το 26' η Πάφος!
20:12 | 17.09.2025

Ο Μπρούνο είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα και έβαλε πολύ επικίνδυνα το πόδι του, σε μία φάση στο χώρο του κέντρου

20:06 | 17.09.2025
Σκληρό φάουλ στον Μπρούνο και κόκκινη κάρτα στην Πάφο!
20:06 | 17.09.2025

Κίτρινη κάρτα όμως και στον Ντάνι Γκαρθία τώρα για τον Ολυμπιακό

20:06 | 17.09.2025

Η Πάφος παίζει αρκετά σκληρά στο ξεκίνημα και έχει δεχθεί ήδη μία κίτρινη κάρτα

20:04 | 17.09.2025
19'

Λάθος στην άμυνα της Πάφου, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί

20:03 | 17.09.2025
Η φάση με το σουτ του Ζάζα!
20:02 | 17.09.2025
16'

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πατοχής της μπάλας μετά το πρώτο 5λεπτο και ψάχνει ευκαιρίες για γκολ

19:56 | 17.09.2025
Το λάθος του Πασχαλάκη στο ξεκίνημα του αγώνα!
19:55 | 17.09.2025
10'
Μακρινό σουτ του Ζάζα, μπλόκαρε εύκολα ο Πασχαλάκης!
19:54 | 17.09.2025
Εικόνα με το σεντόνι του Champions League στο Καραϊσκάκης!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:49 | 17.09.2025

Με το ματς να έχει ξεκινήσει δυνατά, ο Στρεφέτσα έκανε σύνθημα στην κερκίδα να ξεσηκωθεί

19:48 | 17.09.2025
1'

Ο Πασχαλάκης έδιωξε την μπάλα πάνω σε παίκτη της Πάφου, με την μπάλα να πηγαίνει προς την κενή εστία, αλλά να καταλήγει σύριζα από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπαικού και άουτ

19:48 | 17.09.2025
Μεγάλο λάθος του Πασχαλάκη! Δεν το πληρώνει ο Ολυμπιακός
19:45 | 17.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:45 | 17.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:45 | 17.09.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:44 | 17.09.2025
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:43 | 17.09.2025

Ακούγεται τώρα ο ύμνος του Champions League με το σεντόνι να κουνιέται στο "Καραϊσκάκης"

19:43 | 17.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κόβακς από τη Ρουμανία

19:42 | 17.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:42 | 17.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Πάφος: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σεμά, Όρσιτς, Λάνγκα, Άντερσον. 

19:40 | 17.09.2025
Η ενδεκάδα της Πάφου

Μίχαελ, Νταβίντ Λουίζ, Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρούνο, Κορέια, Ντιματά, Τζάτζα.

19:40 | 17.09.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπαικού

Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

19:34 | 17.09.2025

19:33 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη παρουσία του στη League Phase του Champions League, αλλά στην προσπάθειά του αυτή, έχει εκτός αποστολής τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος και "κουβαλάει" τιμωρία από πέρυσι.

19:31 | 17.09.2025
Εικόνα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:30 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την κυπριακή Πάφο στο κατάμεστο "Καραϊσκάκης", ψάχνοντας τους πρώτους βαθμούς στη League Phase του Champions League.

19:27 | 17.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

19:27 | 17.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
