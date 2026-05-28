Αθλητικά

«Η ΑΕΚ προσφέρει στον Μάρκο Νίκολιτς συμβόλαιο έως το 2028» γράφουν στη Σερβία

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε δηλώσει πρόσφατα, πως η Ένωση θα κινηθεί για να “δέσει” με νέο συμβόλαιο τον Σέρβο προπονητή
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που αποκαλύπτεται και σε δημοσίευμα από τη Σερβία.

Η ιστοσελίδα “maxbetsport” φιλοξενεί ρεπορτάζ σχετικά με τον προπονητή της ΑΕΚ, αναφέροντας πως οι “κιτρινόμαυροι” είναι έτοιμοι να κάνουν στον Μάρκο Νίκολιτς πρόταση επέκτασης συμβολαίου -μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος- έως το 2028.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ’ αυτό, ο ιδιοκτήτης των “κιτρινόμαυρων”, Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει την απόφαση να προτείνει στον Σέρβο τεχνικό ένα νέο συμβόλαιο που θα του προσφέρει βελτιωμένες απολαβές, αλλά θα επεκτείνει και τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους κατά έναν χρόνο.

Θυμίζουμε ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα -στη συνέντευξή του στη “Mozzart”- είχε αναφέρει πως θα γίνει συζήτηση τόσο με τον Γιόβιτς όσο και με τον Νίκολιτς, για νέα συμβόλαια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
116
82
81
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo