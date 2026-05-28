Άλεκ Πίτερς: Η AS κάνει λόγο για «σήριαλ» και αποκαλύπτει πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 4.400.000 ευρώ για δύο χρόνια με οψιόν

Ο Άλεκ Πίτερς έκανε ένα συγκλονιστικό Final Four, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στο “T-Center” και στην κατάκτηση της 4ης ερυθρόλευκης Euroleague. Το γεγονός πως μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, τον κάνει θέμα συζήτησης σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη.

Ο Άλεκ Πίτερς ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και εμφανίζεται εδώ και πολύ καιρό να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο, με σκοπό να αγωνιστεί στην ιταλική ομάδα την επόμενη διετία. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα κάνουν ακόμα λόγο και για υπογραφή προσύμφωνου μεταξύ των δυο πλευρών.

Ωστόσο, η παρουσία του στο Final Four, οι ικανότητες του παίκτη και η αγάπη που του έχει ο κόσμος των Πειραιωτών μπορούν να φέρουν νέα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός επιθυμεί την παραμονή του Αμερικανού στην ομάδα και σύμφωνα με την ισπανική “AS”, του το έχει δείξει, καταθέτοντας επίσημη πρόταση για να τον κρατήσει.

Το ισπανικό Μέσο αναφέρεται στην περίπτωση του Πίτερς και στο πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ανατροπή, αποκαλύπτοντας ποια είναι η πρόταση που έχει στα χέρια του ο παίκτης για νέο συμβόλαιο.

Η “AS” τονίζει πως το μέλλον του Πίτερς μπορεί να εξελιχθεί σε “σίριαλ”. Παρότι αρχικά θεωρούνταν δεδομένη η μετακίνησή του στο Μιλάνο, η εμφανίσεις του στο Final Four φέρεται να έκαναν τον Ολυμπιακό να ξανασκεφτεί την υπόθεση. Το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει νέα πρόταση στον παίκτη για δύο χρόνια, συνολικού ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, με οψιόν ανανέωσης για τρίτη σεζόν στα 2 εκατ. ευρώ.

Το δημοσίευμα κάνει σύγκριση και με την περσινή υπόθεση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε βρεθεί κοντά στην Ολίμπια, όμως τελικά παρέμεινε στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ.

Κλείνοντας, η “AS” ξεκαθαρίζει ότι τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα παρουσιάζουν ένα παρόμοιο σκηνικό, με προχωρημένη αλλά όχι οριστική συμφωνία του Πίτερς με την Αρμάνι και περιθώρια αντίδρασης για τον Ολυμπιακό, που μπορούν να κρατήσουν τον παίκτη στο λιμάνι.