Εθνική ποδοσφαίρου: Συγκεντρώθηκε η γαλανόλευκη για τα φιλικά του Ιουνίου

Σε ρυθμούς φιλικών Ιουνίου μπαίνει από σήμερα (28.05.2026) η Εθνική ποδοσφαίρου, με τους παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο που θα τους φιλοξενήσει.

Εθνική ποδοσφαίρου έχει μπροστά της αρχικά το φιλικό απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προπονήσεις της γαλανόλευκης θα γίνονται καθημερινά στις 19:00 στο προπονητικό του Ολυμπιακού στον Ρέντη, με τη μόνη διαφοροποίηση να γίνεται στο πρόγραμμα του Σαββάτου (30.05.2026). Εξαιτίας του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (19:00), η προπόνηση θα είναι πρωινή (10:30).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας