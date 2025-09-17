Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πάφος: Η ενδεκάδα των Πειραιωτών στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Πάφο
Ο Ποντένσε πανηγυρίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ποντένσε πανηγυρίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League (17/09/25, 19:45, Live από το Newsit.gr) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενεδεκάδα της αναμέτρησης, με τους Στρεφέτσα και Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατέληξε στους δύο νεοφερμένους εξτρέμ για τα “φτερά” της ομάδας του κόντρα στην Πάφο, με τον Ελ Κααμπί να παίρνει τη θέση του στράικερ στο πρώτο ματς της League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι κάτω από την εστία των Πειραιωτών, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος στην Ευρώπη από την περασμένη σεζόν.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι

Αθλητικά
