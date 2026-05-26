Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Σακίρα με συμμετοχή των Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ

Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dai Dai» συμμετέχουν επίσης, οι Κέιν και Βινίσιους
Η Σακίρα
Η Σακίρα στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Μουντιάλ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Σακίρα κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Dai Dai» για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, στο οποίο συνεργάζεται με τον Burna Boy και συμμετέχουν πολλοί από τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Στο βίντεο κλιπ της Σακίρα, που όπως είναι λογικό έχει γίνει ήδη viral, μιας και πρόκειται για το τραγούδι του Μουντιάλ, συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν και Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εμφανίζεται με τα χρώματα της πατρίδας της, που συμμετέχει στο τουρνουά, ενώ στο βίντεο κλιπ είναι και οι Ghetto Kids Uganda, μία φιλανθρωπική ομάδα που στηρίζει παιδιά μέσω της μουσικής και του χορού.

 

Να θυμίσουμε ότι η Σακίρα θα εμφανιστεί στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ στο Νιού Τζέρσεϊ, με τη Μαντόνα, τους BTS και τους Coldplay να είναι μαζί της στη σκηνή. Το ημίχρονο του τελικού σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα θα κρατήσει περισσότερο από το συνηθισμένο για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο show.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
134
100
91
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Δεν σταματάει το γλέντι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague: Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ ξεσάλωσαν σε νυχτερινό κέντρο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν το βράδυ της Δευτέρας (25/05/26), σε γνωστό στέκι της παραλιακής, όπου εμφανίζεται η Εύη Κουλκουβίνη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Newsit logo
Newsit logo