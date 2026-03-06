Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ανοικτή» η συμμετοχή του Μόντε Μόρις στο ντέρμπι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) για την 30η αγωνιστική στη Euroleague έχοντας σημαντικές απουσίες.

Με ρεκόρ 18-10, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προερχόμενος από ήττα απέναντι στη Ζάλγκιρις και χωρίς να έχει διάθεσή του τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με το γνωστό πρόβλημα στον αντίχειρα, ενώ ο Μόντε Μόρις είναι αμφίβολος. Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αμερικανός γκαρντ το.. παλεύει για να προλάβει το ντέρμπι του ΣΕΦ.

Ο Μόντε Μόρις έχει ταλαιπωρηθεί από ένα σφίξιμο στη μέση, αλλά φαίνεται πως θέλει υποψηφιότητα για μια θέση στη 12άδα των “ερυθρόλευκων”, που θα γίνει γνωστή λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση.

Would give my last dollar away, to play and get some revenge tonight — Monte Morris (@BigGameTae) March 6, 2026

“Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Μόντε Μόρις στα social media, δείχνοντας ότι προσπαθεί να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.