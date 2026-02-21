Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η «μητέρα των μαχών» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, με στόχο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό μπάσκετ.

Μετά από δύο επιβλητικές νίκες στο Final 8, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν έτοιμοι για τη… μητέρα των “μαχών” στον τελικό, όπου και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, αλλά και την… ψυχολογική ένεση για τη συνέχεια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι “αιώνιο” του ελληνικού μπάσκετ αποτελούν δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και αναμένεται να “παλέψουν” φέτος για όλους τους τίτλους, με την αρχή να γίνεται στα “Δύο Αοράκια” της Κρήτης, με το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, όντας πρωτοπόρος στην GBL και τη δεύτερη θέση της Euroleague, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, αφού η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έδωσε νέα δυναμική στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ και MVP των περσινών τελικών της Euroleague, αναμένεται να βρεθεί ξανά στην 6άδα των ξένων για τους “πράσινους” ενόψει του τελικού, με τους Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς να μένουν εκτός 12άδας.

Στην άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών με Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά θα έχει ξανά διαθέσιμο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Ο Σέρβος σέντερ θα είναι στη 12άδα με ειδικό νάρθηκα στο δάχτυλο του χεριού του, ενώ η συμμετοχή του Αμερικανού “ψηλού” θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Οι δύο ομάδες θα “παλέψουν” λοιπόν για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Κρήτη, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 (ΕΡΤ2, Newsit.gr).