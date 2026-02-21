Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο Σάσα Βεζένκοφ αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, όμως στο τέλος της τρίτης περιόδου, μετά από μία προσπάθεια για τρεις που κατέληξε airball έπιασε τη μέση του και κατέληξε στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός που είχε μείνει πίσω στο σκορ από την δεύτερη περίοδο έχασε και τον Βεζένκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο κάνοντας τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έπιασε τη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού.

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου ο άτυχος παίκτης του Ολυμπιακού επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού, χωρίς να φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση να πατήσει παρκέ. Όσο καθόταν στον πάγκο του τοποθετήθηκε ζώνη στη μέση για να τον ανακουφίσει.

Όσο αγωνίστηκε ο Βεζένκοφ πέτυχε 16 πόντους έχοντας 7/7 δίποντα και 0/4 τρίποντα.