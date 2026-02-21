Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οπαδοί στο ξενοδοχείο των Πειραιωτών, αποθέωσαν τον Μπαρτζώκα πριν τον τελικό Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τον “μεγάλο” αγώνα με τον Παναθηναϊκό (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στον τελικός του Allwyn Final 8, στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού φρόντισαν να κάνουν ένα τελευταίο ψυχολογικό μπουστάρισμα στην ομάδα τους, λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα περίπου 300 φίλαθλοι των Πειραιωτών πήραν θέση έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, φωνάζοντας συνθήματα και περιμένοντας την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο, ενόψει του αγώνα που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς και πρώτο για το 2026.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναχώρησε πρώτος με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.