Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Μύθου η ασπρόμαυρη ενδεκάδα στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προτίμησε να ξεκινήσει με τον νεαρό επιθετικό στην επίθεση
Ο Μύθου σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την απόφαση να ξεκινήσει τον ΠΑΟΚ με τον νεαρό Μύθου στην επίθεση και τον Τσιφτσή στο τέρμα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.

 

 

