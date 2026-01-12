Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο Ντέγιαν Λόβρεν είναι έτοιμος για τον μεγάλο προημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Το νέα από τους Θεσσαλονικεί ενόψει του αγώνα στο Φάληρο, που δίνει πρόκριση στους “4' του θεσμού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με μια σημερινή προπόνηση (12.01.20267) η ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε την “αντίστροφη μέτρηση” για τη μεγάλη “μάχη” στην έδρα του Ολυμπιακού, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (14.01.2026, 18:30, Newsit.gr).

Ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε ολόκληρη την προπόνηση του ΠΑΟΚ και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στον ΠΑΟΚ περιελάμβανε προθέρμανση, μερικές παρτίδες ρόντο, δουλειά στον τομέα της κατοχής της μπάλας και οικογενειακό δίτερμα.

Την Τρίτη το πρωί (13.01.2026, 10:45) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
89
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo