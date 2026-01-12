Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο Ντέγιαν Λόβρεν είναι έτοιμος για τον μεγάλο προημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Με μια σημερινή προπόνηση (12.01.20267) η ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε την “αντίστροφη μέτρηση” για τη μεγάλη “μάχη” στην έδρα του Ολυμπιακού, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (14.01.2026, 18:30, Newsit.gr).

Ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε ολόκληρη την προπόνηση του ΠΑΟΚ και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Αντίθετα οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στον ΠΑΟΚ περιελάμβανε προθέρμανση, μερικές παρτίδες ρόντο, δουλειά στον τομέα της κατοχής της μπάλας και οικογενειακό δίτερμα.

Την Τρίτη το πρωί (13.01.2026, 10:45) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα αναχωρήσει για την Αθήνα.