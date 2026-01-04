Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πετάει κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη ενόψει Φενερμπαχτσέ

Τα προβλήματα στα αεροδρόμια της Ελλάδας ξεπεράστηκαν και αυτό επέτρεψε στους Πειραιώτες να ταξιδέψουν
Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου στο αερδοδρόμιο
Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου στο αερδοδρόμιο/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson με 95-84 πετάει άμεσα για Κωνσταντινούπολη, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ για τη Euroleague (06/01/26, 19:45).

Η ομάδα του Ολυμπιακού μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Άρη, πήγε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν λίγο οι αθλητές, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Νιλικίνα πέταξε κανονικά με την αποστολή των Πειραιωτών, όπως και ο Μιλουτίνοφ, που είχαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς. Η κατάσταση του Γάλλου θα εκτιμηθεί αύριο. Ο Σέρβος έχει αιμάτωμα στο γόνατο και είναι αμφίβολος για το επερχόμενο παιχνίδι.

