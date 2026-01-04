Ολυμπιακός: Πετάει κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη ενόψει Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson με 95-84 πετάει άμεσα για Κωνσταντινούπολη, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ για τη Euroleague (06/01/26, 19:45).

Η ομάδα του Ολυμπιακού μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Άρη, πήγε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν λίγο οι αθλητές, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Νιλικίνα πέταξε κανονικά με την αποστολή των Πειραιωτών, όπως και ο Μιλουτίνοφ, που είχαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς. Η κατάσταση του Γάλλου θα εκτιμηθεί αύριο. Ο Σέρβος έχει αιμάτωμα στο γόνατο και είναι αμφίβολος για το επερχόμενο παιχνίδι.