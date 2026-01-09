Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ποντένσε και Ροντινέι μένουν εκτός για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Χρόνο ξεκούρασης σκοπεύει να δώσει στους δύο ποδοσφαιριστές ο προπονητής του Ολυμπιακού
Ο Ποντέσνε με τον Ροντινέι στην προπόνηση (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Ποντέσνε με τον Ροντινέι στην προπόνηση (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Ροντινέι αναμένεται να χάσουν το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τον Ατρόμητο για τη 16η αγωνιστική της Super League, ώστε να βρεθούν στο 100% για τα συνεχόμενα παιχνίδια στο ξεκίνημα του 2026.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας, τη Super League, αλλά και το Champions League, τον Ιανουάριο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι.

Οι δύο κομβικοί ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, αλλά ο προπονητής των Πειραιωτών αναμένεται να τους ξεκουράσει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για να τους έχει απόλυτα έτοιμους στα σερί ματς του προσεχούς διαστήματος.

