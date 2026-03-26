Αθλητικά

Ντοκ Ρίβερς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ακόμα δεν είναι υγιής» 

Για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Μπλέιζερς - Μπακς μίλησε ο προπονητής του
Ο Ντοκ Ρίβερς σε αγώνα των Μπακς / Reuters / Troy Wayrynen-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός για τους Μιλγουόκι Μπακς λόγω τραυματισμού και μετά τη νέα ήττα της ομάδας από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με130-99, ο Ντοκ Ρίβερς ρωτήθηκε για τηην υγεία του σούπερ σταρ των “ελαφιών”.

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς ανέφερε λοιπόν ότι «σημειώνει πρόοδο. Απλά, ακόμα δεν είναι υγιής», εξηγώντας έτσι γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Ο “Greek Freak” ταλαιπωρείται από μία υπερέκταση στο γόνατο, που του δημιούργησε οστικό οίδημα, αλλά έχει γίνει πολύ συζήτηση και για την επιθυμία των Μπακς να τον αποσύρουν από τη δράση μέχρι το φινάλε της σεζόν, για να τον “προστατεύσουν” σε μία κακή σεζόν της ομάδας στο NBA, όπου έχει μείνει εκτός στόχων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo