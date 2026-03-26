Η Εθνική ποδοσφαίρου κλείνει νέα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ και έτσι έχει μπροστά της μία σειρά από φιλικούς αγώνες μέχρι τα επόμενα επίσημα ματς της στο Nations League.

Τι επόμενες ημέρες, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και την Ουγγαρία στα πρώτα της φιλικά παιχνίδια μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, αλλά ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και για τα ματς του Ιουνίου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και στη συνέχεια κόντρα στην Ιταλία, στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. H ΕΠΟ ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να οριστικοποιηθούν και τυπικά οι δύο αναμετρήσεις.