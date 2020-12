Ολυμπιακός – Πόρτο: Έτσι θα παρουσιαστεί η ομάδα του Μαρτίνς (pic)

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την κλασική του εμφάνιση στο τελευταίο φετινό παιχνίδι του για το Champions League κόντρα στην Πόρτο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την πρόκριση της στους “32” του Europa League, φορώντας τη βασική “ερυθρόλευκη” φανέλα.

Την περασμένη αγωνιστική, οι Πειραιώτες φόρεσαν την μπλε εμφάνιση, ωστόσο σήμερα (9/12) αποφάσισαν να αλλάξουν, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά θα πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYFCP #Legend #Football #Jersey @ChampionsLeague pic.twitter.com/8qVa9pgJtL