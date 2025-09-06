Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» για τους ερυθρόλευκους στο ΣΕΦ με επιστροφή του Κίναν Έβανς

Με τους Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Καλίφα Κουμάντζε, Όμηρο Νετζήπογλου να κάνουν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τα ερυθρόλευκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-67 του Προμηθέα Πάτρας ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τα φιλικά τους για το 2025/2026.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δοκίμασε πολλά διαφορετικά σχήματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του και είδε τον Ολυμπιακό να έχει ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 40-10).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους (3/4 τρίποντα), ο οποίος κατέβασε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Ο Σέιμπεν Λι ακολούθησε με 18 πόντους (1/2 τρίποντα).

Ο Ντόντα Χολ είχε πολύ καλή παρουσία με 15 πόντους (4/4 δίποντα), κατεβάζοντας και 6 ριμπάουντ. Ο Καλίφα Κουμάντζε, ο οποίος έχει κληθεί στην προετοιμασία από τον Έλληνα τεχνικό, σταμάτησε στους 12 πόντους και τα 5 ριμπάουντ. 11 πόντοι ήρθαν από το Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν αστόχησε από το δίποντο (4/4), ωστόσο δεν σημείωσε ούτε πόντο από την περιφέρεια (0/4 τρίποντα, 3/4 βολές).

Ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα, έστω και με χαρακτήρα φιλικού προετοιμασίας. Ο Αμερικανός πάτησε παρκέ για 20 λεπτά και σκόραρε 3 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτος σκόρερ του Προμηθέα ήταν ο Χάμοντς με 12 πόντους, ενώ ο Κόουλμαν ακολούθησε με 11. Από τον Ολυμπιακό απουσίασαν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Λι 18 (1/2 τρίποντα), Γουόρντ 11 (4/4 δίποντα), Μπουρνελές 2, Έβανς 3, Βεζένκοβ 19 (3/4 τρίποντα, 6 ριμάουντ, 3 ασίστ), Χολ 15 (6 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (1/2 δίποντα), Πίτερς 2 (6 ριμπάουντ), Κουμάτζι 12 (5/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 9 (3/4 τρίποντα)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 12 (2/5 τρίποντα), Κόουλμαν 11 (1/3 τρίποντα), Πλώτας 8 (1/3 τρίποντα), Καπετάκης 5, Τσίπας, Λάγιος 6 (3/4 δίποντα), Πρέκας, Κομνιανίδης 6 (1/3 τρίποντα), Πόλικαπ 5, Μακιούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος 6 (2/4 τρίποντα)