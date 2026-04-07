Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88 τελικό: Ερυθρόλευκο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.
102-88 με τρίποντο του Φελίζ
102-85 από τον Βεζένκοφ
100-85 με τρίποντο του Φέλιζ
100-82 μειώνει ο Μαλεντόν
100-80 με 3/3 βολές από τον Ντόρσεϊ! 38 πόντους για τον άσο του Ολυμπιακού
97-76 από τον Ντόρσεϊ
95-76 μειώνει ο Φελίζ
95-74 από τον Βεζένκοφ
92-70 με τρίποντο του Ντόρσεϊ! 7/11 τρίποντα ο φοβερός μπόμπερ των Πειραιωτών
89-70 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
86-70 με τρίποντο του Λάιλς
86-67 με 2/2 βολές του Ζόζεφ
84-67 με 2/2 βολές του Ντεκ
84-65 με τρίποντο του Γουόρντ
81-65 με κάρφωμα του Χολ
79-65 με τρίποντο του Λάιλς
77-62 με τρίποντο του Πίτερς
74-62 με τρίποντο του Καμπάτσο
72-59 με καλάθι και φάουλ του Καμπάτσο
Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες με σόου Βεζένκοφ και Ντόρσεί
72-57 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
70-57 από τον Γκαρούμπα
70-55 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
68-55 με μία βολή του Ντεκ
68-54 με τρίποντο του Παπανικολάου
65-54 με 2/2 βολές του Ταβάρες
Challenge για χτύπημα του Ταβάρες στο πρόσωπο του Βεζένκοφ
65-52 τρίποντο ο Αμπάλδε
65-49 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ!
59-49 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ
56-49 απαντάει με τρίποντο ο Χεζόνια
56-47 από τον Βεζένκοφ
54-47 με τρίποντο του Καμπάτσο
54-44 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
52-44 από τον Χεζόνια
Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, βολή από Βεζένοφ και 52-42
51-42 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει 16 πόντους και ο Έλληνας γκαρντ 17. Μαζί έχουν πετύχει τους 33 από τους 49 πόντους του Ολυμπιακού στο ημίχρονο
49-42 από τον Ντόρσεϊ
47-42 με τρίποντο του Βεζένκοφ
44-42 με 2/2 βολές του Καμπάτσο
44-40 από τον Ντόρσεϊ
42-40 από τον Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
40-40 από τον ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού
38-40 βάζει και τη βολή ο ΜακΚίσικ
37-40 με γκολ φάουλ του ΜακΚίσικ
35-38 με τρίποντο του Λάιλς
35-35 ισοφαρίζει ο Ταβάρες
Ο Λάιλς έχει κάνει τη ζημιά στους Πειραιώτες με 11 πόντους
35-31 από τον Ταβάρες
35-29 από τον Λάιλς
Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο δεν έχουν βοηθήσει τους Πειραιώτες
35-27 με κάρφωμα του Ταβάρες
35-25 με τρίποντο του Λάιλς
35-22 από τον Χολ
33-22 με κάρφωμα του Χολ
31-22 με καλάθι και φάουλ του Φελίζ
Σαρωτικό ξεκίνημα από τους Πειραιώτες
31-19 με 1/2 βολές του Χολ
30-19 από τον Ντεκ
30-17 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
28-17 με τρίποντο του Λάιλς
28-14 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
27-14 από τον Μαλεντόν
27-12 με νέα τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ
4/4 τρίποντα και 24-12!
21-12 με ακόμα ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ
18-12 με τρίποντο του Λάιλς
18-9 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ
15-9 με καλάθι και φάουλ του Ταβάρες
15-6 από τον Μιλουτίνοφ
13-6 από τον Χεζόνια
13-4 μειώνει ο Καμπάτσο
13-2 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
12 πόντους μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά και διψήφια διαφορά για τους Πειραιώτες
12-2 από τον Βεζένκοφ
10-2 με τρίποντο του Γουόκαπ
7-2 από το Βεζένκοφ
5-2 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
3-2 μειώνει ο Ταβάρες
3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό
Καμπάτσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια, Ταβάρες οι πρώτοι πέντε για τη Ρεάλ
Με νίκη οι Πειραιώτες αγκαλιάζουν την πρώτη θέση μετά και τη νέα ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Το σκορ είναι 25-22 υπέρ των Μαδριλένων
Λάιλς, Αμπάλδε, Καμπάσο, Οκίκι, Χεζόνια, Μάλεντον, Ντεκ, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίς, Λεν
Από τη δωδεκάδα κόπηκε ο Φαλ
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Μιλουτίνοφ οι 12 του Γιώργου Μπαρτζώκα
Η Ρεάλ είναι 3η με 22-13 (17-1 εντός και 5-12 εκτός)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, για την 36η αγωνιστική της Euroleague