Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88 τελικό: Ερυθρόλευκο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ

Νίκη κορυφής για τους εντυπωσιακούς Πειραιώτες στο ΣΕΦ
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

23:07 | 07.04.2026
Νίκη κορυφής για τους Πειραιώτες με 38 πόντους από τον Ντόρσεϊ
23:07 | 07.04.2026
Τέλος αγώνα! Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
23:07 | 07.04.2026

102-88 με τρίποντο του Φελίζ

23:06 | 07.04.2026

102-85 από τον Βεζένκοφ

23:06 | 07.04.2026

100-85 με τρίποντο του Φέλιζ

23:06 | 07.04.2026

100-82 μειώνει ο Μαλεντόν

23:04 | 07.04.2026

100-80 με 3/3 βολές από τον Ντόρσεϊ! 38 πόντους για τον άσο του Ολυμπιακού

23:03 | 07.04.2026
35 πόντους ο Ντόρσεϊ! Ρεκόρ καριέρας για τον τρομερό σκόρερ των Πειραιωτών
23:03 | 07.04.2026

97-76 από τον Ντόρσεϊ

23:02 | 07.04.2026

95-76 μειώνει ο Φελίζ

22:59 | 07.04.2026

95-74 από τον Βεζένκοφ

22:57 | 07.04.2026
93-73 στο 37'
22:55 | 07.04.2026

92-70 με τρίποντο του Ντόρσεϊ! 7/11 τρίποντα ο φοβερός μπόμπερ των Πειραιωτών

22:55 | 07.04.2026

89-70 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

22:55 | 07.04.2026

86-70 με τρίποντο του Λάιλς

22:54 | 07.04.2026

86-67 με 2/2 βολές του Ζόζεφ

22:51 | 07.04.2026

84-67 με 2/2 βολές του Ντεκ

22:50 | 07.04.2026

84-65 με τρίποντο του Γουόρντ

22:50 | 07.04.2026

81-65 με κάρφωμα του Χολ

22:49 | 07.04.2026

79-65 με τρίποντο του Λάιλς

22:48 | 07.04.2026

77-62 με τρίποντο του Πίτερς

22:44 | 07.04.2026

74-62 με τρίποντο του Καμπάτσο

22:44 | 07.04.2026

72-59 με καλάθι και φάουλ του Καμπάτσο

22:44 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:40 | 07.04.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 72-57

Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες με σόου Βεζένκοφ και Ντόρσεί

22:39 | 07.04.2026

72-57 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:37 | 07.04.2026

70-57 από τον Γκαρούμπα

22:35 | 07.04.2026

70-55 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:33 | 07.04.2026

68-55 με μία βολή του Ντεκ

22:33 | 07.04.2026

68-54 με τρίποντο του Παπανικολάου

22:31 | 07.04.2026

65-54 με 2/2 βολές του Ταβάρες

22:31 | 07.04.2026

Challenge για χτύπημα του Ταβάρες στο πρόσωπο του Βεζένκοφ

22:27 | 07.04.2026

65-52 τρίποντο ο Αμπάλδε
 

22:27 | 07.04.2026
26' Ο Ολυμπιακός διαλύει τη Ρεάλ με Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ
22:27 | 07.04.2026

65-49 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ!

22:26 | 07.04.2026
25' 62-49 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ! Έξι τρίποντα από τον τρομερό μπόμπερ των Πειραιωτών
22:25 | 07.04.2026

59-49 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ

22:24 | 07.04.2026

56-49 απαντάει με τρίποντο ο Χεζόνια

22:24 | 07.04.2026

56-47 από τον Βεζένκοφ

22:24 | 07.04.2026

54-47 με τρίποντο του Καμπάτσο

22:24 | 07.04.2026

54-44 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:22 | 07.04.2026

52-44 από τον Χεζόνια

22:20 | 07.04.2026

Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, βολή από Βεζένοφ και 52-42

22:19 | 07.04.2026

51-42 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:19 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:03 | 07.04.2026
Τρομερή εμφάνιση από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει 16 πόντους και ο Έλληνας γκαρντ 17. Μαζί έχουν πετύχει τους 33 από τους 49 πόντους του Ολυμπιακού στο ημίχρονο

22:03 | 07.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 49-42
22:02 | 07.04.2026

49-42 από τον Ντόρσεϊ

22:01 | 07.04.2026

47-42 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:01 | 07.04.2026

44-42 με 2/2 βολές του Καμπάτσο

22:00 | 07.04.2026

44-40 από τον Ντόρσεϊ

21:56 | 07.04.2026

42-40 από τον Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό

21:54 | 07.04.2026

40-40 από τον ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού

21:53 | 07.04.2026

38-40 βάζει και τη βολή ο ΜακΚίσικ

21:51 | 07.04.2026
Επιτέλους καλάθι για τον Ολυμπιακό!

37-40 με γκολ φάουλ του ΜακΚίσικ

21:50 | 07.04.2026
18-0 σερί και 35-40 από τον Γιουλ
21:50 | 07.04.2026
Απίστευτο 16-0 σερί από τους Μαδριλένους
21:49 | 07.04.2026

35-38 με τρίποντο του Λάιλς

21:49 | 07.04.2026

35-35 ισοφαρίζει ο Ταβάρες

21:47 | 07.04.2026
35-33 από τον Ντεκ! Στο καλάθι η Ρεάλ και τάιμ άουτ από τον Μπαρτζώκα στο 14'
21:46 | 07.04.2026

Ο Λάιλς έχει κάνει τη ζημιά στους Πειραιώτες με 11 πόντους

21:45 | 07.04.2026

35-31 από τον Ταβάρες

21:45 | 07.04.2026

35-29 από τον Λάιλς

21:44 | 07.04.2026

Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο δεν έχουν βοηθήσει τους Πειραιώτες

21:44 | 07.04.2026

35-27 με κάρφωμα του Ταβάρες

21:44 | 07.04.2026

35-25 με τρίποντο του Λάιλς

21:42 | 07.04.2026

35-22 από τον Χολ

21:42 | 07.04.2026

33-22 με κάρφωμα του Χολ

21:41 | 07.04.2026

31-22 με καλάθι και φάουλ του Φελίζ

21:41 | 07.04.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:38 | 07.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 31-19

Σαρωτικό ξεκίνημα από τους Πειραιώτες

21:37 | 07.04.2026

31-19 με 1/2 βολές του Χολ

21:35 | 07.04.2026

30-19 από τον Ντεκ

21:34 | 07.04.2026

30-17 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:33 | 07.04.2026

28-17 με τρίποντο του Λάιλς

21:33 | 07.04.2026

28-14 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:31 | 07.04.2026

27-14 από τον Μαλεντόν

21:31 | 07.04.2026

27-12 με νέα τρίποντη βόμβα του Βεζένκοφ

21:30 | 07.04.2026
13 πόντους ο Ντόρσεϊ σε μόλις 7 λεπτά!
21:30 | 07.04.2026
Απίθανο σόου Ντόρσεϊ!

4/4 τρίποντα και 24-12!

21:29 | 07.04.2026

21-12 με ακόμα ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:28 | 07.04.2026

18-12 με τρίποντο του Λάιλς

21:28 | 07.04.2026

18-9 με νέα τρίποντη βόμβα του Ντόρσεϊ

21:27 | 07.04.2026

15-9 με καλάθι και φάουλ του Ταβάρες

21:27 | 07.04.2026

15-6 από τον Μιλουτίνοφ

21:27 | 07.04.2026

13-6 από τον Χεζόνια

21:26 | 07.04.2026

13-4 μειώνει ο Καμπάτσο

21:20 | 07.04.2026

13-2 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:19 | 07.04.2026
Τρομακτικό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό!

12 πόντους μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά και διψήφια διαφορά για τους Πειραιώτες

21:19 | 07.04.2026

12-2 από τον Βεζένκοφ

21:18 | 07.04.2026

10-2 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:17 | 07.04.2026

7-2 από το Βεζένκοφ

21:16 | 07.04.2026

5-2 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:16 | 07.04.2026

3-2 μειώνει ο Ταβάρες

21:16 | 07.04.2026

3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:16 | 07.04.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:14 | 07.04.2026
Οι αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό

Καμπάτσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια, Ταβάρες οι πρώτοι πέντε για τη Ρεάλ

 
 

21:14 | 07.04.2026
Χορντόβ, Καρντούμ, Μπισουέλ οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:13 | 07.04.2026
21:13 | 07.04.2026

Με νίκη οι Πειραιώτες αγκαλιάζουν την πρώτη θέση μετά και τη νέα ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ

21:12 | 07.04.2026
Στον αγώνα του α' γύρου, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με 12 (89-77)
21:12 | 07.04.2026
Ολυμπιακός και Ρεάλ έχουν παίξει 47 φορές στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague

Το σκορ είναι 25-22 υπέρ των Μαδριλένων

21:12 | 07.04.2026
Η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Λάιλς, Αμπάλδε, Καμπάσο, Οκίκι, Χεζόνια, Μάλεντον, Ντεκ, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίς, Λεν

21:11 | 07.04.2026
Ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, δεν πήρε μέρος στο πρωινό shootaround, αλλά θα παίξει κανονικά

Από τη δωδεκάδα κόπηκε ο Φαλ

 

 
21:11 | 07.04.2026
Χωρίς Μόντε Μόρις η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Μιλουτίνοφ οι 12 του Γιώργου Μπαρτζώκα

21:10 | 07.04.2026
Ο Ολυμπιακός είναι 1ος με 23-12 (14-3 εντός και 9-9 εκτός έδρας)

Η Ρεάλ είναι 3η με 22-13 (17-1 εντός και 5-12 εκτός)

 

21:09 | 07.04.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ,  για την 36η αγωνιστική της Euroleague

