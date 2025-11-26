Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη «Βασίλισσα» του τρομερού Εμπαπέ αλλά γνώρισε την τρίτη ήττα του

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και «πάλεψε» το παιχνίδι με την «αστεράτη» Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 4-3, χάρη σε ένα απίθανο «καρέ» του Κιλιάν Εμπαπέ.

Με πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, με υπέροχη προσπάθεια τεσσάρων παικτών του και γκολ του Τσικίνιο, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε δύο γκολ σε δύο φάσεις με τον Κιλιάν Εμπαπέ και έφθασε εύκολα στην ανατροπή, για να ακολουθήσει ένα ματς… ροντέο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τρίτο γκολ με τον Γάλλο σούπερ σταρ, δοκάρι και ακυρωμένο τέρμα με τον Βινίσιους, αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν με μία σειρά από ευκαιρίες και μείωσαν στη συνέχεια δύο φορές το σκορ με τον Ταρέμι και τον Ελ Κααμπί, με τον Εμπαπέ να βρίσκει ενδιάμεσα και τέταρτο γκολ για ένα προσωπικό σόου στο ματς.

Ο Ολυμπιακός πίεσε πάντως στο τέλος για την ισοφάριση και ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να… παρακαλάει να λήξει το ματς, όπως και συνέβη, με τους «μερένγκες» να παίρνουν τη νίκη.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και είχε δύο καλές στιγμές με Τσικίνιο και Ποντένσε, πριν καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό. Τέσσερις παίκτες των Πειραιωτών “έκρυψαν” την μπάλα, με τον Ελ Κααμπί να τη στρώνει στον Τσικίνιο, για να κάνει αυτός ένα άψογο σουτ για το 1-0, που έβαλε “φωτιά” στην κερκίδα.

Με τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί και τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ να έχουν πλέον την ψυχολογία υπέρ τους, ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και να είναι πιο επιθετικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσικίνιο θα μπορούσε μάλιστα να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά το νέο εξαιρετικό σουτ του στο 18′, απέκρουσε με δυσκολία στη γωνία του, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.

Στο 22′ όμως και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Πειραιωτών και πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την αναμέτρηση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ευτύχησε μάλιστα να βρει και ένα δεύτερο γκολ στην αμέσως επόμενη φάση της στο ματς, με τον Εμπαπέ να κάνει απίθανο άλμα στην περιοχή του Ολυμπιακού, για να πάρει την κεφαλιά και να σκοράρει το 2-0, μετά από σέντρα του Γκιουλέρ.

Η ανατροπή του σκορ μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, πάγωσε το γήπεδο και τους παίκτες του Μενιτλίμπαρ, με τον Ολυμπιακό να επιτρέπει στη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει… πάρτι στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Εμπαπέ πέτυχε και τρίτο γκολ, χτυπώντας ξανά στην αντεπίθεση στο 29′, ενώ ο Βινίσιους είχε ένα ακυρωμένο γκολ για οφσάιντ και ο Τσουαμενί σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι στο 36′ με σουτ έξω από την περιοχή.

Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του καλές στιγμές με τον Ελ Κααμπί να απειλεί δύο φορές τον Λούνιν, αναγκάζοντάς τον και σε μία δύσκολη απόκρουση με κεφαλιά από κοντά, πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 3-1 υπέρ της “Βασίλισσας”.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε με δύο αλλαγές στο δεύτερο μέρος, αφού ο Ταρεμί είχε ήδη πάρει τη θέση του τραυματία Τσικίνιο και ο Έσε αντικατέστησε στην ανάπαυλα τον Γκαρθία. Οι δυο τους συνδυάστηκαν λοιπόν εξαιρετικά στο 51′ για να γράψει ο Ιρανός επιθετικός το 3-2, με υπέροχη κεφαλιά μετά από σέντρα από δεξιά.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε έτσι να φθάσει και στην ισοφάριση, αλλά ο Εμπαπέ τον… φρέναρε ξανά στο 60′, με το τέταρτο προσωπικό του γκολ, για το 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς. Από φοβερή προσπάθεια του Βινίσιους από αριστερά, ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε την προβολή από κοντά και αύξησε ξανά το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι Πειραιώτες δεν τα παράτησαν όμως και πίεσαν για ένα τρίτο γκολ. Ζέλσον, Ελ Κααμπί και ο Στρεφέτσα, που ήρθε από τον πάγκο, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ένα γκολ, το οποίο ήρθε τελικά στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα από αριστερά και μείωσε ξανά το σκορ σε 4-3 για τον Ολυμπιακό, μετατρέποντας σε… θρίλερ τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο ίδιος μάλιστα άγγιξε και τέταρτο γκολ αμέσως μετά, αλλά το πλασέ του με τη μία έστειλε την μπάλα, σύριζα με το κάθετο δοκάρι της εστίας της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία γλίτωσε με αυτόν τον τρόπο την ισοφάριση.

Ο Ολυμπιακός επέμεινε για το τέταρτο γκολ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει καθυστερήσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έφυγε με το 4-3 από τον Πειραιά, στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι (72′ Κοστίνια), Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο (28′ Ταρέμι), Ποντένσε (72′ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο (73′ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46′ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (61′ Μπέλιγχαμ), Εμπαπέ, Βινίσιους (90′ Γκαρσία)