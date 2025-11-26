Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Τελικό: «Άγχωσαν» τη «Βασίλισσα», αλλά γνώρισαν την ήττα οι Πειραιώτες

Το «καρέ» του Εμπαπέ «λύγισε» τον εντυπωσιακό Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης»
Εμπαπέ και Βίνι πανηγυρίζουν το 4ο γκολ της Ρεάλ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Champions League
League Phase
3 - 4
Τελικό σκορ
Εμπαπέ και Βίνι πανηγυρίζουν το 4ο γκολ της Ρεάλ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, όπου οι Πειραιώτες έδωσαν “μάχη” κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.

23:59 | 26.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:58 | 26.11.2025
Ο Εμπαπέ με 4 γκολ «υπέγραψε» την ήττα του Ολυμπιακού!
23:56 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν... θηρίο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφθασε να την... αγχώσει στο φινάλε, αλλά το γκολ της ισοφάρισης δεν ήρθε ποτέ και το 4-3 υπέρ των φιλοξενούμενων παρέμεινε μέχρι τέλους.

23:51 | 26.11.2025
Τέλος στο ματς!
23:51 | 26.11.2025
Πιέζει για την ισοφάριση ο Ολυμπιακός!
23:50 | 26.11.2025

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:48 | 26.11.2025
Η μείωση του σκορ και η χαμένη ευκαιρία για την ισοφάριση!
23:45 | 26.11.2025
86'
Κι άλλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ωραίο σουτ του Στρεφέτσα, η μπάλα λίγο άουτ

23:44 | 26.11.2025
Νωρίτερα οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού!
23:43 | 26.11.2025
Φωνάζει για πέναλτι ο Ολυμπιακός!

Ο Στρεφέτσα έπεσε στην περιοχή και ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το ματς

23:43 | 26.11.2025
«Άγγιξε» την ισοφάριση ο Ολυμπιακός!

Ο Ελ Κααμπί έκανε ένα δύσκολο πλασέ με τη μία, αλλά έστειλε την μπάλα... σύριζα με το κάθετο δοκάρι της Ρεάλ

23:40 | 26.11.2025
81'

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα και "έγραψε" το 3-4 για τον Ολυμπιακό, μειώνοντας ξανά το σκορ

23:40 | 26.11.2025
Τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό!
23:34 | 26.11.2025
80'

Έχει ρίξει το ρυθμό του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης

23:31 | 26.11.2025
74'

Κακό τελευταίο σουτ του Μουζακίτη, μετά από ένα πρώτο του Ελ Κααμπί, που κόντραρε

23:31 | 26.11.2025
Ο Ολυμπιακός έχει τρεις αναγκαστικές αλλαγές με Τσικίνιο, Πιρόλα και Ποντένσε!
23:28 | 26.11.2025
70'
Νέος τραυματισμός για τον Ολυμπιακό!

Ο Ποντένσε δεν μπορεί να συνεχίσει και στη θέση του περνάει ο Στρεφέτσα

23:27 | 26.11.2025
Το τέταρτο γκολ της Ρεάλ!
23:26 | 26.11.2025
67'
«Απειλεί» και πάλι ο Ολυμπιακός!

Ο Ελ Κααμπί έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ρεάλ, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και στη συνέχεια το σουτ του ήταν άστοχο

23:25 | 26.11.2025
66'
Νέα καλή φάση για τον Ολυμπιακό!

Νέο σουτ του Ζέλσον από αριστερά, με την μπάλα ξανά στα χέρια του Λούνιν

23:24 | 26.11.2025
64'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ωραία ενέργεια και σουτ του Ποντένσε, με την μπάλα να φθάνει όμως αδύναμα στον Λούνιν

23:22 | 26.11.2025

Πρόβλημα και για τον Πιρόλα στον Ολυμπιακό, με τον Μπιανκόν να περνάει στη θέση του

23:21 | 26.11.2025
Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού!
23:19 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός πίεζε για την ισοφάριση, αλλά ο Βινίσιους νίκησε τον Ρέτσο στο ένας με ένας και έκανε το γύρισμα στον Εμπαπέ, ο οποίος με προβολή έκανε το 4-2 για τη Ρεάλ

23:17 | 26.11.2025
Τέταρτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
23:16 | 26.11.2025
Χαμένη ευκαιρία για τη Ρεάλ!

Ο Βινίσιους έκανε... σλάλομ και έφθασε απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει

23:11 | 26.11.2025
51'

Υπέροχη σέντρα του Έσε από δεξιά, με τον Ταρεμί να "καρφώνει" τον Λούνιν για το 2-3 στο ματς

23:08 | 26.11.2025
Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό!
23:05 | 26.11.2025
48'
Ευκαιρία για τη Ρεάλ!

Ο Βινίσιους γύρισε ωραία στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο

23:04 | 26.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
23:02 | 26.11.2025

Αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο, με τον Έσε στη θέση του Γκαρθία

22:50 | 26.11.2025
Οι χαμένες ευκαιρίες του Ελ Κααμπί!
22:48 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και προηγήθηκε με τον Τσικίνιο στο 8', αλλά ο Εμπαπέ αιφνιδίασε τους Πειραιώτες με δύο γκολ στον κενό χώρο σε δύο λετπά και έκανε την ανατροπή στο σκορ. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε μάλιστα ένα ακόμη γκολ από τον Γάλλο, καθώς και νέες ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, με τους Πειραιώτες να έχουν επίσης σπουδαίες φάσεις για δεύτερο γκολ, με τον Λούνιν να κρατάει το 3-1 για τη "Βασίλισσα".

22:47 | 26.11.2025
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
22:46 | 26.11.2025
Νέα τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από σέντρα του Γκαρθία, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και ανάγκασε τον Λούνιν σε μία ακόμη μεγάλη απόκρουση

22:46 | 26.11.2025

Ο Τζολάκης βγήκε πολύ μακριά από την εστία του και έκοψε με δυσκολία μία φάση για τη Ρεάλ

22:45 | 26.11.2025

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

22:42 | 26.11.2025
44'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Βινίσιους δοκίμασε μία απίθανη λόμπα, αλλά έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού

22:39 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην άμυνά του, με τον Μεντιλίμπαρ να θέλει η ομάδα του να επιτεθεί, επιτρέποντας στη Ρεάλ να βρει χώρους

22:38 | 26.11.2025

Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Τσικίνιο με τραυματισμό. Στη θέση του πέρασε ο Ταρεμί

 

22:37 | 26.11.2025
Το τρίτο γκολ της Ρεάλ νωρίτερα!
22:36 | 26.11.2025
36'

Φοβερό σουτ του Τσουαμενί, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού

22:35 | 26.11.2025
Δοκάρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
22:34 | 26.11.2025
34'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν πρόλαβε να πλασάρει σωστά προ του Λούνιν, που απέκρουσε αρκετά έξω από την εστία του

22:33 | 26.11.2025
Δεν μετράει το 4ο γκολ!

Ο Βινίσιους σκόραρε από ασίστ του Εμπαπέ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε από το VAR!

22:33 | 26.11.2025
Και τέταρτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
22:30 | 26.11.2025
Τα δύο γκολ του Εμπαπέ σε δύο λεπτά!
22:30 | 26.11.2025
29'

Ο Εμπαπέ και πάλι βγήκε μόνος του στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και πλάσαρε σαν σε προπόνηση τον Τζολάκη για το 3-1 της Ρεάλ Μαδρίτης

22:29 | 26.11.2025
Τρίτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
22:25 | 26.11.2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε δύο γκολ σε δύο φάσεις κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο

22:25 | 26.11.2025
24'

Από σέντρα του Γκιουλέρ, ο Εμπαπέ πήδηξε στο... θεό για το 2-1 της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό

22:24 | 26.11.2025
Δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
22:22 | 26.11.2025
22'

Ο Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των παικτών του Ολυμπιακού και "εκτέλεσε" τον Τζολάκη κάτω από τα πόδια για το 1-1 στο ματς

22:21 | 26.11.2025
Γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης!
22:20 | 26.11.2025
19'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Τσικίνιο "απείλησε" με νέο φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Λούνιν σε δύσκολη απόκρουση

22:16 | 26.11.2025
Το γκολ του Ολυμπιακού!
22:12 | 26.11.2025
15'

Ο Ολυμπιακός στέκεται εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο και μετά το γκολ του, που έβαλε "φωτιά" στο Καραϊσκάκης

22:10 | 26.11.2025
Το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού!
22:09 | 26.11.2025
«Έκρυψαν» την μπάλα οι Πειραιώτες!

Φοβερή επιθετική ανάπτυξη από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Τσικίνιο να σουτάρει στη γωνία της Ρεάλ Μαδρίτης για το 1-0 των Πειραιωτών στο ματς!

22:07 | 26.11.2025
Γκολ ο Ολυμπιακός!
22:05 | 26.11.2025

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, η μπάλα ψηλά άουτ

22:04 | 26.11.2025
5'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Δυνατό σουτ του Τσικίνιο από μακριά, με την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ

22:03 | 26.11.2025
Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη

Μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα ο Βινίσιους έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και ανάγκασε τον Τζολάκη σε μεγάλη απόκρουση για τον Ολυμπιακό

21:57 | 26.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:56 | 26.11.2025
Τρομερό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:56 | 26.11.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:53 | 26.11.2025

Αποθέωση για τον Μεντιλίμπαρ στο Καραϊσκάκης

 

 

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:53 | 26.11.2025
Ο Τσάμπι Αλόνσο (ΦΩΤΟ REUTERS
Εστράδα: «O Τσάμπι Αλόνσο θα απολυθεί εάν η Ρεάλ Μαδρίτης χάσει από τον Ολυμπιακό»
Συνεχίζεται η φημολογία που θέλει τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης να “παίζει το κεφάλι” του στην έδρα του Ολυμπιακού
21:52 | 26.11.2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη πλευρά προέρχεται από μία περίοδο με άσχημα αποτελέσματα και μάλιστα υπάρχει έντονη κριτική στον Τσάμπι Αλόνσο

21:51 | 26.11.2025
Ο Μαρσέλο με τον Κοβάσεβιτς και τον Καρεμπέ
Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού
Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μαρσέλο για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:50 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην Ευρώπη για να διεκδικήσει την πρόκριση και στην επόμενη φάση του Champions League

21:45 | 26.11.2025
«Παρών» φυσικά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:44 | 26.11.2025
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:44 | 26.11.2025

Στο γήπεδο βρίσκονται όμως και οπαδοί της Ρεάλ

 

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:41 | 26.11.2025
Κατάμεστο το γήπεδο για το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:41 | 26.11.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Μάικλ Ολιβερ από την Αγγλία

21:40 | 26.11.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρεμί

Ρεάλ Μαδρίτης: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ

21:39 | 26.11.2025
Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους

21:35 | 26.11.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

21:32 | 26.11.2025

Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς στα 4 πρώτα παιχνίδια του στη League Phase, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 9 βαθμούς με 3 νίκες και μία ήττα

21:31 | 26.11.2025
21:30 | 26.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:28 | 26.11.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo