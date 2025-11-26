Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Τελικό: «Άγχωσαν» τη «Βασίλισσα», αλλά γνώρισαν την ήττα οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, όπου οι Πειραιώτες έδωσαν “μάχη” κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.
Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν... θηρίο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφθασε να την... αγχώσει στο φινάλε, αλλά το γκολ της ισοφάρισης δεν ήρθε ποτέ και το 4-3 υπέρ των φιλοξενούμενων παρέμεινε μέχρι τέλους.
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ωραίο σουτ του Στρεφέτσα, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Στρεφέτσα έπεσε στην περιοχή και ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το ματς
Ο Ελ Κααμπί έκανε ένα δύσκολο πλασέ με τη μία, αλλά έστειλε την μπάλα... σύριζα με το κάθετο δοκάρι της Ρεάλ
Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα και "έγραψε" το 3-4 για τον Ολυμπιακό, μειώνοντας ξανά το σκορ
Έχει ρίξει το ρυθμό του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης
Κακό τελευταίο σουτ του Μουζακίτη, μετά από ένα πρώτο του Ελ Κααμπί, που κόντραρε
Ο Ποντένσε δεν μπορεί να συνεχίσει και στη θέση του περνάει ο Στρεφέτσα
Ο Ελ Κααμπί έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ρεάλ, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και στη συνέχεια το σουτ του ήταν άστοχο
Νέο σουτ του Ζέλσον από αριστερά, με την μπάλα ξανά στα χέρια του Λούνιν
Ωραία ενέργεια και σουτ του Ποντένσε, με την μπάλα να φθάνει όμως αδύναμα στον Λούνιν
Πρόβλημα και για τον Πιρόλα στον Ολυμπιακό, με τον Μπιανκόν να περνάει στη θέση του
Ο Ολυμπιακός πίεζε για την ισοφάριση, αλλά ο Βινίσιους νίκησε τον Ρέτσο στο ένας με ένας και έκανε το γύρισμα στον Εμπαπέ, ο οποίος με προβολή έκανε το 4-2 για τη Ρεάλ
Ο Βινίσιους έκανε... σλάλομ και έφθασε απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει
Υπέροχη σέντρα του Έσε από δεξιά, με τον Ταρεμί να "καρφώνει" τον Λούνιν για το 2-3 στο ματς
Ο Βινίσιους γύρισε ωραία στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ του ήταν άστοχο
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο, με τον Έσε στη θέση του Γκαρθία
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και προηγήθηκε με τον Τσικίνιο στο 8', αλλά ο Εμπαπέ αιφνιδίασε τους Πειραιώτες με δύο γκολ στον κενό χώρο σε δύο λετπά και έκανε την ανατροπή στο σκορ. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε μάλιστα ένα ακόμη γκολ από τον Γάλλο, καθώς και νέες ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, με τους Πειραιώτες να έχουν επίσης σπουδαίες φάσεις για δεύτερο γκολ, με τον Λούνιν να κρατάει το 3-1 για τη "Βασίλισσα".
Από σέντρα του Γκαρθία, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά και ανάγκασε τον Λούνιν σε μία ακόμη μεγάλη απόκρουση
Ο Τζολάκης βγήκε πολύ μακριά από την εστία του και έκοψε με δυσκολία μία φάση για τη Ρεάλ
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Βινίσιους δοκίμασε μία απίθανη λόμπα, αλλά έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην άμυνά του, με τον Μεντιλίμπαρ να θέλει η ομάδα του να επιτεθεί, επιτρέποντας στη Ρεάλ να βρει χώρους
Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός έχασε και τον Τσικίνιο με τραυματισμό. Στη θέση του πέρασε ο Ταρεμί
Φοβερό σουτ του Τσουαμενί, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού
Ο Ελ Κααμπί βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν πρόλαβε να πλασάρει σωστά προ του Λούνιν, που απέκρουσε αρκετά έξω από την εστία του
Ο Βινίσιους σκόραρε από ασίστ του Εμπαπέ, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε από το VAR!
Ο Εμπαπέ και πάλι βγήκε μόνος του στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και πλάσαρε σαν σε προπόνηση τον Τζολάκη για το 3-1 της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε δύο γκολ σε δύο φάσεις κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο
Από σέντρα του Γκιουλέρ, ο Εμπαπέ πήδηξε στο... θεό για το 2-1 της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Εμπαπέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των παικτών του Ολυμπιακού και "εκτέλεσε" τον Τζολάκη κάτω από τα πόδια για το 1-1 στο ματς
Ο Τσικίνιο "απείλησε" με νέο φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Λούνιν σε δύσκολη απόκρουση
Ο Ολυμπιακός στέκεται εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο και μετά το γκολ του, που έβαλε "φωτιά" στο Καραϊσκάκης
Φοβερή επιθετική ανάπτυξη από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Τσικίνιο να σουτάρει στη γωνία της Ρεάλ Μαδρίτης για το 1-0 των Πειραιωτών στο ματς!
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, η μπάλα ψηλά άουτ
Δυνατό σουτ του Τσικίνιο από μακριά, με την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ
Μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα ο Βινίσιους έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και ανάγκασε τον Τζολάκη σε μεγάλη απόκρουση για τον Ολυμπιακό
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Αποθέωση για τον Μεντιλίμπαρ στο Καραϊσκάκης
Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη πλευρά προέρχεται από μία περίοδο με άσχημα αποτελέσματα και μάλιστα υπάρχει έντονη κριτική στον Τσάμπι Αλόνσο
Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην Ευρώπη για να διεκδικήσει την πρόκριση και στην επόμενη φάση του Champions League
Στο γήπεδο βρίσκονται όμως και οπαδοί της Ρεάλ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Μάικλ Ολιβερ από την Αγγλία
Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρεμί
Ρεάλ Μαδρίτης: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ
Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.
Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς στα 4 πρώτα παιχνίδια του στη League Phase, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 9 βαθμούς με 3 νίκες και μία ήττα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League