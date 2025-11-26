Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Τελικό: «Άγχωσαν» τη «Βασίλισσα», αλλά γνώρισαν την ήττα οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και προηγήθηκε με τον Τσικίνιο στο 8', αλλά ο Εμπαπέ αιφνιδίασε τους Πειραιώτες με δύο γκολ στον κενό χώρο σε δύο λετπά και έκανε την ανατροπή στο σκορ. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε μάλιστα ένα ακόμη γκολ από τον Γάλλο, καθώς και νέες ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, με τους Πειραιώτες να έχουν επίσης σπουδαίες φάσεις για δεύτερο γκολ, με τον Λούνιν να κρατάει το 3-1 για τη "Βασίλισσα".