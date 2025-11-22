Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κόντρα στους Πειραιώτες στο Champions League

Έτοιμος να αγωνιστεί στο Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης ο Γερμανός αμυντικός
Ο Ρούντιγκερ σε αγώνα της Ρεάλ
Ο Ρούντιγκερ σε αγώνα της Ρεάλ / REUTERS/Juan Medina

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να υπολογίζεται κανονικά για το ματς στη “Βασίλισσα”.

Ένας τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα έχει κρατήσει τον Αντόνιο Ρούντιγκερ εκτός αγωνιστικής δράσης από το καλοκαίρι, αλλά πλέον έχει ανεβάσει στροφές στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι θα επανέλθει στην αποστολή, για το ματς με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει διαθέσιμο για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες τον Μιλιτάο και έτσι η επιστροφή του Γερμανού κεντρικού αμυντικού, θα δώσει μία σημαντική λύση για τα μετόπισθεν της ισπανικής ομάδας.

