Ολυμπιακός: «Σενάριο» για Λουίς Μπενεντέτι, τον 19χρονο αμυντικό της Παλμέιρας

Ο Ολυμπιακός εμπλέκεται με νέα περίπτωση παίκτη από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα του βραζιλιάνικου “ESPN”, οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται έντονα για την απόκτηση του 19χρονου αμυντικού της Παλμέιρας, Λουίς Μπενεντέτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Αντρέ Ερνάν, αναφέρει πως “… ο Λουίς Μπενεντέτι μπήκε στο ραντάρ του Ολυμπιακού, της ομάδας του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Ευάγγελου Μαρινάκη, μετά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη μετακίνηση του στόπερ Γκουστάβο Μάνσα από τη Φορταλέζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαπραγμάτευση με τον αμυντικό του ”Λεόν ντο Πίσι” είχε προχωρήσει αρκετά, όμως πλέον δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί, με νέα ονόματα να εξετάζονται από τον Ολυμπιακό, ανάμεσά τους και ο Μπενεντέτι.

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος στόπερ βρίσκεται στην Παλμέιρας από το 2022, έχει ύψος 1,98μ. και θεωρείται ιδιαίτερα υποσχόμενος εντός του συλλόγου”.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός στόπερ και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Φορταλέζα για τον Γκουστάβο Μάντσα.