Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Την απόκτηση του Ταϊρικ Τζόουνς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν και υπέγραψε συμβόλαιο για 2.5 χρόνια με τους Πειραιώτες.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή Euroleague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.
O 29χρονος ψηλός θα συνθέσει μαζί με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο μία πανίσχυρη φροντ λάιν, ίσως την καλύτερη στη φετινή Euroleague.
Στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι αναμένεται στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 03/05/1997
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 2.06μ.
Θέση: Σέντερ
Προηγούμενες ομάδες
Xavier (2016–2020)
Wonju DB Promy (2020)
Hapoel Tel Aviv (2020–2021)
Victoria Libertas (2021–2022)
Türk Telekom (2022–2023)
Anadolu Efes (2023–2024)
Partizan (2024-2026)
Οι φετινοί αριθμοί του…
Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)
Ατομικές
MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)
MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)”