Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Την απόκτηση του Ταϊρικ Τζόουνς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρτιζάν και υπέγραψε συμβόλαιο για 2.5 χρόνια με τους Πειραιώτες.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή Euroleague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.

O 29χρονος ψηλός θα συνθέσει μαζί με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο μία πανίσχυρη φροντ λάιν, ίσως την καλύτερη στη φετινή Euroleague.

Στις 15:05 με πτήση από το Βελιγράδι αναμένεται στην Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)”