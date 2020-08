Μία… ανάσα από την Αλ Σαντ βρίσκεται ο Γκιγιέρμε, καθώς ο Βραζιλιάνος μέσος του Ολυμπιακού έχει ήδη μεταβεί στην Ντόχα ώστε να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του στην αραβική ομάδα.

Η Αλ Σαντ με επίσημη ανακοίνωσή της αποκάλυψε πως ο Γκιγιέρμε βρίσκεται στην Ντόχα, ώστε να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του στην ομάδα. Ο 20χρονος αμυντικός χαφ απέρριψε μέχρι στιγμής όλες τις προτάσεις ανανέωσης συμβολαίου που του έκανε ο Ολυμπιακός, με τους Άραβες να επισημαίνουν πως οι “ερυθρόλευκοι” αποδέχτηκαν την πρόταση που τους έγινε.

“O Βραζιλιάνος μέσος Γκιλιέρμε Τόρες είναι στην Ντόχα, μετά από τη συμφωνία του με την Αλ Σαντ. Είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αφότου οι δύο πλευρές φτάσουν σε συμφωνία”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Brazilian midfielder Guilherme Torres is in Doha, after agreeing to join Al-Sadd. Negotiations are still ongoing with his club Olympiacos to complete the transfer.



