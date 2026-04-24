Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντερ Μπούμπλικ: Το βράδυ του Σαββάτου η «μάχη» τους στο Madrid Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης και θα βρεθεί απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για μία θέση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Μετά το δυνατό ξεκίνημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και να διατηρήσει το απόλυτο απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, τον οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει όμως την τελευταία 6ετία, οπότε και η πορεία τους είναι αντιστρόφως ανάλογη.

Ο Καζάκος τενίστας έχει ανέβει στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έχει υποχωρήσει στο Νο80 και ψάχνει νίκες για να επιστρέψει στο top επίπεδο της ATP. Η μεταξύ τους “μονομαχία” είναι έτσι, ιδιαίτερα σημαντική για τον Τσιτσιπά και θα γίνει αύριο Σάββατο (25/4/26) μετά τις 22:00 το βράδυ.

Στον τρίτο γύρο, ο νικητής θα αντιμετωπίσει είτε τον Ντανιέλ Μέριδα είτε τον Κορεντέν Μουτέ.