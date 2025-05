Ολυμπιακός: Τα πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ολυμπιακός έπιασε άμεσα δουλειά στο Άμπου Ντάμπι ενόψει της έναρξης του Final Four της Euroleague.

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (20/5/2025) στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί φέτος το Final Four της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έχει χρόνο για χάσιμο και έπιασε αμέσως δουλειά ενόψει του ημιτελικού της Παρασκευής (23/5/2025) με τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές της ομάδας στο Άμπου Ντάμπι και την πρώτη προπόνηση.

A taste of the first training session in Abu Dhabi!



Let’s go strong, let’s go hard!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/gP5lr3b8xy