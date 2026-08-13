Χαμός στο Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ μεταξύ Ζίβκοβιτς και Μπιανκόν: Αποβλήθηκε ο Σέρβος και φίλησε το σήμα του Δικεφάλου

“Μπουρλότο” πήγαν να βάλουν στο παιχνίδι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Στο 89′ ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2 με πέναλτι του Γερεμέγεφ, ωστόσο αμέσως μετά έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ζίβκοβιτς με απευθείας κόκκινη κάρτα.

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Ο Σέρβος έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα από τα δίχτυα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένα χαμός. Υπήρξαν σπρωξίματα και στη συνέχεια ακολούθησε σύρραξη μεταξύ των παικτών, με τον Ζίβκοβιτς να βλέπει την κόκκινη και τον Μπιανκόν την κίτρινη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ματς με την Μπραν για τα πλέι οφ του Conference League.

Να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς έδειξε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, φιλώντας το.