Σπουδαίος Δημήτρης Παυλίδης: Στην ελίτ της δισκοβολίας με βολή στα 64.34μ.

Το Μπέρμιγχαμ και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έμελλε να είναι ο τόπος και η διοργάνωση που έβαλαν μια και καλή τον Δημήτρη Παυλίδη στην ελίτ του αγωνίσματος της δισκοβολίας.

Ο μόλις 23 ετών Έλληνας πρωταθλητής, Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος ανδρώθηκε αθλητικά στις ΗΠΑ και επέστρεψε πέρυσι στην Ελλάδα μετά το πέρας των σπουδών του, έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο Alexander Stadium στέλνοντας το δίσκο στα 64.34, μέτρα που του έδωσαν την όγδοη θέση. Μια τεράστια επιτυχία!

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Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη μπήκε και πάλεψε απέναντι στη θηρία, όντας ο ρίπτης με τη χειρότερη επίδοση και κατάταξη στο ranking μεταξύ των φιναλίστ, αλλά δεν λύγισε.

Τα 64.34, που είναι η καλύτερη βολή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και η τρίτη καλύτερη της καριέρας του, ήρθε με τη δεύτερη προσπάθειά του και τον ανέβασε στην όγδοη θέση από όπου κανείς δεν τον μετακίνησε.

Όλες οι βολές του ήταν ταξίδεψαν μακριά.: 62.45, 64.34, 62.33, 61.55, 61.52. Ακόμα και στην έκτη, που ήταν άκυρη, ο δίσκος πήγε μακρύτερα από τα 60 μέτρα.