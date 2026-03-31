Ολυμπιακός: Θλάση στο γαστροκνήμιο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μένει εκτός δράσης για 15 ημέρες

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στο επεισοδιακό ντέρμπι των «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της GBL.

Οι εξετάσεις που έκανε, ανέδειξαν το πρόβλημα. Όπως έγινε γνωστό, ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ. Ως εκ τούτου, ο σέντερ του Ολυμπιακού θα μείνει εκτός δράσης για 15 ημέρες.

Ο 28χρονος ψηλός δεν θα προλάβει τις τελευταίες αγωνιστικές της Euroleague, κάνοντας αγώνα δρόμου για το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στις 16 Απριλίου για την 38η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τη φετινή σεζόν, ο Τζόουνς μετράει 7.7 πόντοι, 4.2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά 16’31” σε 12 παιχνίδια της Euroleague.