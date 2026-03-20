Ολυμπιακός: Το νέο κολυμβητήριο των ερυθρολεύκων στον Πειραιά προχωρά κανονικά στην επόμενη φάση υλοποίησης

Μετά την εξέταση της αίτησης ανάκλησης που είχαν καταθέσει η Περιφέρεια Αττικής, το ΣΕΦ και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα και πλέον δεν υπάρχει καμία νομική εκκρεμότητα για την υλοποίηση του Υδάτινου Κέντρου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός εκτός απροόπτου θα αποκτήσει νέο κολυμβητήριο για τις ομάδες πόλο και τους κολυμβητές του, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο κλειστές πισίνες, μία Ολυμπιακών διαστάσεων και μία βοηθητική, συνεδριακό κέντρο, μία βοηθητική δεξαμενή και πλήθος υποστηρικτικών χώρων.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα για την υλοποίηση μία σύγχρονης εγκατάστασης που θα βοηθήσει πέρα από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό.

Το νέο κολυμβητήριο θα είναι στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.