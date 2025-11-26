Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των Πειραιωτών μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Γ. Καραϊσκάκης”, αλλά ηττήθηκε με 4-3, με αποτέλεσμα να μείνει στους 2 βαθμούς σε 5 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πανηγυρίσει σπουδαίες νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια του στο Champions League, προκειμένου να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η συνέχεια βρίσκει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πηγαίνει στην έδρα της Καϊράτ στο Καζακστάν (9/12, 17:30), την προτελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Λεβερκούζεν (20/1, 22:00) και κλείνει την πορεία της στον ενιαίο όμιλο στο Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Oι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)



