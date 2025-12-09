Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με το νέο έτος στο "Γ. Καραϊσκάκης", για τον επόμενο αγώνα του στη League Phase
Δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός είναι ακόμα… ζωντανός. η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήρε “διπλό” κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι και ελπίζει για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μέσω των playoffs.

Η League Phase του Champions League θα επιστρέψει με το νέο έτος και θα βρει τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν, πριν δώσει το τελευταίο του ματς στην έδρα του Άγιαξ. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη και στα δυο αυτά ματς.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε από τους 11 βαθμούς που θέλει, προκειμένου να μπει στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ. Κι αυτό γιατί η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Μπριζ, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

