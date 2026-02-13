Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Ταρέμι, Ορτέγκα και Ποντένσε οι ερυθρόλευκοι στη Λιβαδειά

Ο Πιρόλα είναι κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών
Ο Ποντένσε
Ο Ποντένσε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League και θα παραταχθεί χωρίς τους Ποντένσε, που είναι τιμωρημένος, και τους Ταρέμι και Ορτέγκα, που έμειναν εκτός λόγω των μη κοινωτικών διαβατηρίων.

Ο Ποντένσε έμεινε εκτός μετά την τιμωρία του για τη ρίψη ομπρέλας στις κερκίδες της «Allwyn Arena». Ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει με μη κοινωτικά διαβατήρια με τις προσθήκες των Λουίζ και Κέιτον και αυτό τους αναγκάζει κάθε φορά να μένουν δύο σημαντικοί παίκτες εκτός.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Μπανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον.

