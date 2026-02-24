Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις

Νοκ άουτ ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις το βράδυ της Τετάρτης (25/2, 20:00, Novasports Prime), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του τους δύο καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι δύο ψηλοί επέστρεψαν με προβλήματα τραυματισμών από την Κρήτη, με τον πρώτο να τραυματίζεται στον τελικό του Κυπέλλου, δείχνοντας να πονά στη μέση και τον δεύτερο να αποκομίζει κάταγμα στον αντίχειρα στον ημιτελικό, αλλά να αγωνίζεται στον τελικό.

Εκτός έμειναν και οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου που ενσωματώνονται στην Εθνική Ελλάδας.

Η 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαμορφώνεται ως εξής: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ..