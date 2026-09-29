Αθλητικά

Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Ελλάδα – Ολλανδία

Ο 45χρονος ρέφερι θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τούμπας
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Γνωστός έγινε ο διαιτητής του αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Η εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη με στόχο το 3/3 στη League A του UEFA Nations League. Διαιτητής της σπουδαίας αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα.

Ο 45χρονος διεθνής διαιτητής, που είναι στην κατηγορία Elite, είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει διευθύνει στο παρελθόν τόσο αγώνα της εθνικής όσο και αναμετρήσεις ελληνικών συλλόγων

Βοηθοί του Γκουίντα θα είναι οι συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο VAR θα βρεθούν οι επίσης Ιταλοί, Ντανιέλε Κίφι και Βαλέριο Μαρίνι.

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Αθλητικά
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