Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Ετσεβέρι στον πρώτο γύρο του Japan Open

Καλή ήταν η κλήρωση για τον Έλληνα τενίστα στο Τόκιο
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντιπάλους στο 500αρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως qualifier και κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Τόμας Ετσεβέρι. Πρόκειται για μία καλή κλήρωση, αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπορούσε να πέσει πάνω στον Τέιλορ Φριτζ ή τον Ραφαέλ Χόδαρ.

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 06.30-07.00 (Magenta Sport 6), αμέσως μετά την αναμέτρηση Λεχέτσκα-Μπεργκς, που ανοίγει το πρόγραμμα στο Κinoshita Group Show Court (05.00).

Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βασερό-Μπλοξ, ενώ ο πιθανότεροι αντίπαλοι στα προημιτελικά είναι οι Αρτούρ Φις και Φράνσις Τιάφοου.

Όποιος φτάσει στα ημιτελικά, λογικά θα συναντήσει εκεί Ράφα Χόδαρ ή Μπράντον Νακασίμα.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που έχει στη δική του πλευρά τους Τόμι Πολ, Τέιλορ Φριτζ, Κάσπερ Ρουντ, Λορέντζο Μουζέτι και Χόλγκερ Ρούνε.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (30/9/2026).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Αλκαράθ-Πολ

Φριτζ-Ρουντ

Νακασίμα-Χόδαρ

Τιάφοου ή Φις-Βασερό

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
181
153
123
117
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει ο πρόεδρος του Βύρωνα Καβάλας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο - «Το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ»
«Από το πρώτο λεπτό είμαστε δίπλα στην οικογένεια και στα υπόλοιπα παιδιά» λέει στο newsit.gr ο Άρης Καρίπογλου - Η δραματική περιγραφή για τις στιγμές μετά τον τραυματισμό του Γκιάνα Ασλάν
16χρονος
Newsit logo
Newsit logo