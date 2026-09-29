Τσιτσιπάς – Ετσεβέρι στον πρώτο γύρο του Japan Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντιπάλους στο 500αρι τουρνουά του Τόκιο.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως qualifier και κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Τόμας Ετσεβέρι. Πρόκειται για μία καλή κλήρωση, αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπορούσε να πέσει πάνω στον Τέιλορ Φριτζ ή τον Ραφαέλ Χόδαρ.
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Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 06.30-07.00 (Magenta Sport 6), αμέσως μετά την αναμέτρηση Λεχέτσκα-Μπεργκς, που ανοίγει το πρόγραμμα στο Κinoshita Group Show Court (05.00).
Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βασερό-Μπλοξ, ενώ ο πιθανότεροι αντίπαλοι στα προημιτελικά είναι οι Αρτούρ Φις και Φράνσις Τιάφοου.
Όποιος φτάσει στα ημιτελικά, λογικά θα συναντήσει εκεί Ράφα Χόδαρ ή Μπράντον Νακασίμα.
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Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που έχει στη δική του πλευρά τους Τόμι Πολ, Τέιλορ Φριτζ, Κάσπερ Ρουντ, Λορέντζο Μουζέτι και Χόλγκερ Ρούνε.
Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (30/9/2026).
Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)
Αλκαράθ-Πολ
Φριτζ-Ρουντ
Νακασίμα-Χόδαρ
Τιάφοου ή Φις-Βασερό