Τσιτσιπάς – Ετσεβέρι στον πρώτο γύρο του Japan Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντιπάλους στο 500αρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως qualifier και κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον Τόμας Ετσεβέρι. Πρόκειται για μία καλή κλήρωση, αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπορούσε να πέσει πάνω στον Τέιλορ Φριτζ ή τον Ραφαέλ Χόδαρ.

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Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 06.30-07.00 (Magenta Sport 6), αμέσως μετά την αναμέτρηση Λεχέτσκα-Μπεργκς, που ανοίγει το πρόγραμμα στο Κinoshita Group Show Court (05.00).

Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βασερό-Μπλοξ, ενώ ο πιθανότεροι αντίπαλοι στα προημιτελικά είναι οι Αρτούρ Φις και Φράνσις Τιάφοου.

Όποιος φτάσει στα ημιτελικά, λογικά θα συναντήσει εκεί Ράφα Χόδαρ ή Μπράντον Νακασίμα.

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Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που έχει στη δική του πλευρά τους Τόμι Πολ, Τέιλορ Φριτζ, Κάσπερ Ρουντ, Λορέντζο Μουζέτι και Χόλγκερ Ρούνε.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (30/9/2026).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Αλκαράθ-Πολ

Φριτζ-Ρουντ

Νακασίμα-Χόδαρ

Τιάφοου ή Φις-Βασερό