Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ο Γκος συνάντησε τους πρώην συμπαίκτες του στο Κάουνας

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος έχει περάσει όμορφα χρόνια στον Ολυμπιακό στα χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να συναντούν στη λιθουανική πόλη τον πρώην παίκτη τους, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος.

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Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους ερυθρολεύκους λόγω τραυματισμού, χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του έναν-έναν, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει σχετικό βίντεο στα social media.

Hey, @NigelWG5 ! 👋🏽 Always a pleasure to see you. Some bonds never fade. 🤝🏀 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/7aXuuGpntw — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 29, 2026

«Γεια σου, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος! Πάντα ευχαρίστηση να σε βλέπουμε. Κάποιοι δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψαν οι Πειραιώτες στη λεζάντα.