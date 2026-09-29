Αθλητικά

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ο Γκος συνάντησε τους πρώην συμπαίκτες του στο Κάουνας

Το βίντεο του Ολυμπιακού με τη συνάντηση του Αμερικανού γκαρντ των Λιθουανών με τους πρώην συμπαίκτες του στους ερυθρόλευκους.
Ο Γουίλιαμς Γκος στην Ελλάδα (KLODIAN LATO
Ο Γουίλιαμς Γκος στην Ελλάδα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος έχει περάσει όμορφα χρόνια στον Ολυμπιακό στα χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να συναντούν στη λιθουανική πόλη τον πρώην παίκτη τους, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους ερυθρολεύκους λόγω τραυματισμού, χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του έναν-έναν, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει σχετικό βίντεο στα social media.

«Γεια σου, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος! Πάντα ευχαρίστηση να σε βλέπουμε. Κάποιοι δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψαν οι Πειραιώτες στη λεζάντα.

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