Θάσος: Συγκλονίζει ο πρόεδρος του Βύρωνα Καβάλας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή – «Το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ»

«Από τη στιγμή που έγινε το περιστατικό δεν είχε τις αισθήσεις του». Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο newsit.gr ο πρόεδρος του ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας, Άρης Καρίπογλου, τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος τελικά έφυγε από τη ζωή μετά το χτύπημα που υπέστη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο.

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9/2026) στη Θάσο, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας, για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας.

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Ο νεαρός βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου μετά από διεκδίκηση της μπάλας και, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βύρωνα Καβάλας, χτύπησε στο κεφάλι σε τοιχίο που υπήρχε στο σημείο.

«Με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, στο δεύτερο λεπτό, σε μία διεκδίκηση της φάσης, σε ένα τζαρτζάρισμα, σηκώθηκαν τα δύο παιδιά στον αέρα. Όπως έπεσε ο δικός μας παίκτης κάτω, υπήρχε ένα ντουβάρι και χτύπησε στο κεφάλι», περιγράφει ο Άρης Καρίπογλου στο newsit.gr.

«Δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε όμως παλμό και σφυγμό»

Ο 16χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο γήπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Θάσου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

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«Από εκεί και πέρα διακομίστηκε, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο γήπεδο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Θάσου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στην Καβάλα. Εκεί του έκαναν αξονική, μπήκε στην εντατική και δυστυχώς το παιδί κατέληξε», λέει ο πρόεδρος του Βύρωνα.

Ο ίδιος ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας, περιμένοντας τους γονείς του 16χρονου στο νοσοκομείο.

«Από τη στιγμή που έγινε το περιστατικό δεν είχε τις αισθήσεις του. Είχε παλμό και σφυγμό, αλλά δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Οι γονείς του δεν βρίσκονταν στη Θάσο όταν έγινε ο αγώνας. Τους καλέσαμε εμείς και ήρθαν στο νοσοκομείο».

Ο κ. Καρίπογλου περιγράφει και τη μεγάλη κινητοποίηση του νοσοκομείου Καβάλας, καθώς γιατροί και νοσηλευτές περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου από τη Θάσο.

«Κινητοποιήθηκε όλο το νοσοκομείο της Καβάλας. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα. Μέτρησα δεκατρείς γιατρούς και νοσηλευτές που περίμεναν μαζί μας έξω από το νοσοκομείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση, αλλά δυστυχώς το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ».

Από τις ακαδημίες του Βύρωνα στην πρώτη ομάδα

Ο Γκιάνα Ασλάν ήταν παιδί των ακαδημιών του Βύρωνα Καβάλας και είχε περάσει από όλες τις ηλικιακές ομάδες του συλλόγου.

«Ο Asllan ξεκίνησε από τα τμήματα της Ακαδημίας μας. Πέρασε από την Κ10, την Κ12, την Κ14 και την Κ16. Πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα με την Κ16 του νομού Καβάλας και φέτος ανέβηκε στη Β’ ομάδα», αναφέρει ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ο 16χρονος ήταν ένα από τα παιδιά που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά μέσα στον Βύρωνα, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαρύ το πένθος για την αθλητική οικογένεια της Καβάλας.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω αν το τοιχίο ήταν στην απόσταση που προβλέπεται»

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Σε ερώτηση για το αν η απόσταση του τοιχίου από τον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτή που προβλέπεται από τους κανονισμούς, ο πρόεδρος του Βύρωνα Καβάλας ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κάτι τέτοιο.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η απόσταση του τοιχίου από τη γραμμή του γηπέδου ήταν αυτή που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Το γήπεδο είχε άδεια τέλεσης αγώνων κανονικά και εμείς πήγαμε να παίξουμε εκεί. Τώρα, ό,τι και να ψάχνουμε, ήταν μία κακιά στιγμή. Κανείς δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο».

«Τα παιδιά είδαν ένα περιστατικό που δεν θα ήθελε να δει κανένας»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Άρης Καρίπογλου και στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, τα οποία βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό περιστατικό.

«Εμείς είμαστε από το πρώτο λεπτό δίπλα στην οικογένεια, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά της ίδιας ηλικίας που παρακολούθησαν ένα περιστατικό που δεν θα ήθελε να δει κανένας. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Ως σωματείο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο», λέει χαρακτηριστικά.

Η αποστολή του Βύρωνα επέστρεψε από τη Θάσο μαζί με το ασθενοφόρο, με τα μέλη της ομάδας να πηγαίνουν στο νοσοκομείο Καβάλας.

«Η αποστολή επέστρεψε από τη Θάσο μαζί με το ασθενοφόρο, με το λεωφορείο. Όλοι ήταν στο νοσοκομείο. Ο προπονητής, ο συνοδός, ο γενικός γραμματέας, η διοίκηση, όλοι. Δεν ήταν ένα εύκολο πράγμα αυτό».

Τα δύο αδέρφια του 16χρονου

Ο Gjana Asllan ήταν ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του.

«Ο Ασλάν είχε άλλα δύο αδέρφια. Το ένα είναι ένα κορίτσι 13 ετών, που αγωνίζεται στις παγκορασίδες του Βύρωνα, ενώ υπάρχει και ένα μικρότερο αδερφάκι, περίπου πεντέμισι ετών», αναφέρει ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ο ίδιος βρέθηκε δίπλα στους γονείς του παιδιού από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να τους βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόταν.

«Εγώ περίμενα τους γονείς του στο νοσοκομείο και τους είπα να καθίσουν και ότι θα αναλάβω εγώ τα στοιχεία για την εισαγωγή και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Μιλήσαμε δύο φορές για την πορεία της υγείας του, η οποία δυστυχώς δεν ήταν καλή. Οι γιατροί ενημέρωναν τους γονείς ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη, αλλά όλοι περιμέναμε το καλύτερο».

Πλέον, μετά τον θάνατο του 16χρονου, ο Βύρωνας Καβάλας δηλώνει ότι θα παραμείνει στο πλευρό της οικογένειας, αλλά και των παιδιών της ομάδας που έζησαν από κοντά την τραγωδία.

«Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και στα υπόλοιπα παιδιά από το πρώτο λεπτό. Πρέπει να στηρίξουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα μεγάλο σοκ από αυτό που συνέβη».