Ήταν η χρονιά που πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και δεν θα μπορούσε να πει… αντίο με διαφορετικό τρόπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη μέσα στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, στο τελευταίο του ματς για το 2021.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μια… εύκολη νίκη, κόντρα στους “πληγωμένους” Ορλάντο Μάτζικ (εδώ και καιρό αγωνίζονται με πολλές απουσίες).

Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 24-13, που τους διατηρεί στην τρίτη θέση της Ανατολής πίσω από Μπρούκλιν (23-10) και Σικάγο (22-10). Αντίθετα οι Μάτζικ έπεσαν στο 7-29 και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (12/18 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του, ο Τζρου Χόλιντεϊ με 25 πόντους, ενώ ο Κρις Μίντλετον είχε 22 πόντους.

Holiday szn all December. 25 PTS | 5 REB | 7 AST | 8-11 FGM pic.twitter.com/5JSQQtsWJL

Khris continues his stretch of scoring 20+ points per game.



22 PTS | 3 REB | 6 AST pic.twitter.com/VrKc4397l2