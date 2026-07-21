Ολυμπιακός: Ομόφωνα στο πλευρό του η ΕΟΕ για το νέο γήπεδο «Καραϊσκάκης»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε την ομόφωνη συναίνεσή της στη νομοθετική ρύθμιση για το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το… δρόμο για τον Ολυμπιακό.

Μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός περιμένει την νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή, για να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην κατασκευή του νέου γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στο πλευρό του έχει πλέον και την ΕΟΕ.

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Η συναίνεση της Επιτροπής δεν είναι τυπική, αλλά και συνταγματικά αναγκαία, αφού είναι ο θεσμικός ιδιοκτήτης της έκτασης στο Φάληρο, όπου και θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο των Πειραιωτών.

Η ενημέρωση από την ΕΟΕ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συναινεί στη νομοθετική ρύθμιση για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»