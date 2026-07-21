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Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ΛΑΣΚ για το δανεισμό του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς με οψιόν αγοράς το 2027

Στην Αυστρία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς
Ο Λιούμπισιτς
Ο Λιούμπισιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Στη ΛΑΣΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, αφού η ΑΕΚ συμφώνησε οριστικά με την αυστριακή ομάδα, για το δανεισμό του Σέρβου μέσου, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Αυστρία, με τη ΛΑΣΚ να καλύπτει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, έχοντας οψιόν κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μετεγγραφή του στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ένωση είχε αποκτήσει τον Λιούμπισιτς με ένα αντίστοιχο ποσό από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να “μετράει” 68 συμμετοχές με 10 γκολ και 9 ασίστ, στον 1,5 χρόνου που βρέθηκε στην Allwyn Arena.

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Αθλητικά
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