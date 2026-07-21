Μίλαν: Η νέα φανέλα της έχει μότο με Κωνσταντινούπολη – Αθήνα και λέξεις στα ελληνικά

Η Μίλαν παρουσίασε τη νέα της φανέλας με θύμισες από το παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει και ένα θρίαμβο στην Αθήνα, όπου οι “ροσονέρι” κατέκτησαν το Champions League του 2007.

Η νέα λευκή φανέλα της Μίλαν, που θα φοριέται στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας στην Ιταλία και την Ευρώπη, παρουσιάστηκε σε ελληνικό φόντο και με τον Πίπο Ιντζάκι σε πρώτο πλάνο, θυμίζοντας τα δύο γκολ του στον τελικό της Αθήνας κόντρα στη Λίβερπουλ.

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Στο πίσω μέρος της φανέλας μάλιστα αναγράφεται το εξής: «Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα», καθώς μετά την ήττα στον τελικό του Champions League στην Πόλη, η Μίλαν πήρε ρεβάνς στην ελληνική πρωτεύουσα. Η φανέλα έχει μάλιστα και λέξεις στα ελληνικά, αφού από τη μέσα μεριά του γιακά, υπάρχει το «δύναμη ψυχής».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PUMA Football (@pumafootball)

From ashes to Athens



Introducing the 26/27 @pumafootball x AC Milan Away Kit. For those who believe that after Istanbul, there’s always Athens. Out now. pic.twitter.com/8GPpdOfAx6 — AC Milan (@acmilan) July 21, 2026

Δύναμη ψυχής (pronuncia dýnami psychís) = forza d’animo.



Bellissimo motto, nulla da dire anche se avrei preferito che ci scrivessero Πάολο μαλάκας pic.twitter.com/P9izc0SXlV — Matthew Cageish (nuovo account) (@matthewcageish) July 21, 2026

Η λεζάντα στο σχετικό video είναι δε η εξής: “Βασική ανάμνηση: Αθήνα 2007”, ενώ σε ένα δεύτερο video αναφέρει: “Από τις στάχτες στην Αθήνα”.