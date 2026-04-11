Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Η Εθνική πόλο ανδρών σκόρπισε τους Μαγυάρους, στα προκριματικά του World Cup

Η Εθνική πόλο των ανδρών έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και -με άμυνα για σεμινάριο- διέλυσε τους Ούγγρους με 16-10 στο κολυμβητήριο “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης” της Αλεξανδρούπολης, στο δεύτερο παιχνίδι της για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η Εθνική πόλο ανδρών του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε έτσι στις επιτυχίες, μετά την ήττα από την Ιταλία και στην αναμέτρηση με την Ισπανία, την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026, 13:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) θα προσπαθήσει να έχει ανάλογη εμφάνιση, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Μετά από μια ημέρα ξεκούρασης (σ.σ. τη Μεγάλη Παρασκευή άπαντες είχαν ρεπό), οι διεθνείς μας μπήκαν αποφασισμένοι στην πισίνα για να πάρουν το τρίποντο, με τον Μάνο Ζερδεβά να είναι εντυπωσιακός στην εστία της γαλανόλευκης. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά έδειξαν τις προθέσεις τους αφού με τον Χατζή -να σκοράρει δύο φορές- και τους Γκίλλα και Αργυρόπουλο προηγήθηκαν με 4-0 στην πρώτη περίοδο.

Οι Μαγυάροι βρήκαν στόχο στην πρώτη τους επίθεση, στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ακολούθησε ένα σερί 3-0 από ελληνικής πλευράς (δύο γκολ ο Καλογερόπουλος και ένα ο Γκίλλας) για να φθάσουν στο 7-1, τρισήμιση λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Η ομάδα του Ζολτ Βάργκα σκόραρε δύο φορές σε ένα λεπτό (7-3), αλλά οι Έλληνες παίκτες είχαν έτοιμη την… απάντηση με τους Πούρο και Σπάχιτς (σκορ 9-3).

Η Ουγγαρία πέτυχε το πρώτο γκολ και στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως η Εθνική μας ομάδα με σκόρερ τους Αργυρόπουλο και Γκίλλα ανέβασε τη διαφορά στα επτά γκολ (11-4). Ωστόσο στα επόμενα δύο λεπτά έδωσε… δικαιώματα στους αντιπάλους της που μείωσαν σε 11-7.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πρόσφεραν σκορ και θέαμα. Σπάχιτς, Αργυρόπουλος και Πούρος «έγραψαν» το 14-7, οι Μαγυάροι μείωσαν με τον Μπούριαν, αλλά ο Χατζής έκανε το 15-8 (4.17 πριν τη λήξη) και ο Πούρος πέτυχε το 16-9 στα τελευταία 21 δευτερόλεπτα.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.